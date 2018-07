Ricordare la storia dalla Seconda Guerra Mondiale all´Italia repubblicana

Uno spettacolo che si terrà mercoledì 25 grazie ai ragazzi delle scuole montignosine. Petracci «Puntare alla memoria è una lezione di democrazia»

Montignoso - “Dalla mia finestra. Ricordi e racconti” è il titolo dello spettacolo itinerante promosso dall'associazione Sancio Pancia e patrocinato dal Comune di Montignoso in scena mercoledì 25 luglio a Villa Schiff.



Uno spettacolo, interamente gratuito, che vedrà alternarsi come protagonisti ragazzi dai diciotto ai vent'anni impegnati a rappresentare racconti, testimonianze e ricordi della guerra e dei suoi testimoni sotto la guida e la regia di Antonio Bertusi e Sara Giampaolo.



«L'idea è nata su un progetto regionale “Cittadini responsabili a scuola e nella società. Bando legalità 2017” insieme all'Associazione Globularia – racconta il Presidente Marco Rossi che, insieme a Chiara Serio, Jessica Maghelli ed Ernesto Rossi, appartiene all'associazione Culturale Sancio Pancia da anni impegnata nelle divulgazione della storia locale nelle scuole e nella gestione del rifugio antiaereo della Martana – abbiamo coinvolto venti classi superiori e medie della provincia portando nelle scuole lezioni di storia locale dedicate alla Seconda Guerra Mondiale e alle date più significative che hanno portato alla promulgazione della Costituzione e dell'Italia repubblicana. Non solo, i ragazzi sono stati portati sul territorio le classi facendogli conoscere le tappe più importanti di questi avvenimenti».



«Mantenere viva la memoria è una grande lezione di democrazia – ha affermato l'assessore Eleonora Petracci – siamo contenti di aver avviato questa collaborazione con l'associazione Sancio Pancia, ci auguriamo di continuare anche in futuro con nuove progettualità. Il Comune di Montignoso ha vissuto con estrema sofferenza e voglia di rinascita i decenni che hanno preceduto l'affermazione della Repubblica, tanto da essergli riconosciuto la Medaglia d’Oro al Merito Civile, siamo veramente orgogliosi di ospitare questa manifestazione nella nostra città».



Lo spettacolo, con Samule Bonaccorso, Valerie Farina, Diego Giannotti, Jasemine Lazzoni, Jacopo Marconi, è fissato alle 21.15 e, in caso di affluenza maggiore alle cinquanta persone, in seconda replica alle 22.30. Per ogni informazione è possibile contattare l'indirizzo email sanciop.MS@gmail.com o il presidente Marco Rossi al 3290227861. L'evento è organizzato da Regione Toscana, Comune Di Montignoso, Anpi Montignoso, Associazione Culturale Sancio Pancia, Theater Na de Dam, Comune di Carrara, Antonio Bertusi - Teatrante Errante.