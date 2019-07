Musica e poesie dedicate alla luna, una serie di spettacoli al castello Aghinolfi

Montignoso - "Sotto la torre...al chiaro di luna": quattro appuntamenti con la musica, il teatro e la scienza al Castello Aghinolfi per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Sarà un viaggio alla scoperta del satellite che da millenni affascina e fa sognare l'uomo mentre osserva il cielo e la notte, dalla Selene dei greci a Jules Verne, da Leopardi a Viaggio sulla Luna di George Méliès, la storia dell'umanità è piena di riferimenti lunari e il Castello Aghinolfi, porta d'accesso alla Lunigiana storica, sarà la giusta scenografia per questa avventura verso l'allunaggio.



«Moderno e antico, fantasia e realtà in un continuum di discipline artistiche differenti e particolari – spiega l'assessore Giorgia Podestà – questo ciclo di appuntamenti è realmente suggestivo e reso ancor più unico da uno dei nostri patrimoni storici e culturali come il castello. Un ringraziamento all'Istituto Valorizzazione Castelli per continuare a offrire programmi di qualità portando avanti, al tempo stesso, un turismo di recupero e rivisitazione della cultura su tutto il nostro territorio».



«La Regione Toscana non solo ha voluto patrocinare l'iniziativa – spiega il consigliere regionale Giacomo Bugliani – ma visto il pregio e la rilevanza di questa manifestazione ha deciso di darle un contributo economico. Queste serate infatti rappresentano un'occasione sia per ricordare un evento importante per l'intera storia dell'umanità ma anche una possibilità per riscoprire uno dei castelli più belli della provincia che merita di essere valorizzato come meta di attrazione turistica in tutta Toscana. Un ringraziamento infine all'istituto Valorizzazione Castelli e al Comune di Montignoso per aver reso possibile tutto questo».



Si parte domenica 21 luglio con Max De Aloe Quartet che presenta MOON (Max De Aloe armonica cromatica e fisarmonica, Eugenia Canale pianoforte, Roberta Brighi basso elettrico, Nicola Stranieri batteria) Da Moon River di Henry Mancini a Sister Moon di Sting, da Moondance di Van Morrison a Guarda che Luna cantata dal grande Fred Buscaglione. Venerdì 2 Agosto Il Gruppo Astrofili Massesi presenta "E quindi uscimmo a riveder...la luna" Osservare la Luna e gli oggetti del cielo estivo attraverso il telescopio: un racconto fantastico tra scienza, storia, mito e leggenda. Sabato 10 Agosto Chiara Galeotti Duet presenta "Dillo alla luna" a cura dell'Associazione Musicale "La Croma" con Chiara Galeotti duo voce e chitarra. Una voce ed una chitarra faranno omaggio alla Luna attraverso un repertorio fatto di brani blues, jazz e soul. Domenica 25 Agosto l'Associazione Culturale Frequenze Alfa Teatro presenta "Sulla terra della Luna" di e con Stefano Filippi. Una performance teatrale coinvolgente e originale porterà gli spettatori, giovani e meno giovani, alla scoperta della storia della Lunigiana.



«Attività che rientrano perfettamente nella nostra idea di valorizzazione dei castelli e dei borghi storici della Provincia di Massa Carrara – ha detto la Presidente dell'I.V.C. Maria Cristina Volontè – abbiamo un territorio variegato, a tratti eterogeneo e complesso ma indiscutibilmente ricco di storia, cultura e arte. Ogni volta che riusciamo a far conoscere e a far riscoprire i nostri luoghi e i simboli storici riusciamo al tempo stesso a custodire parti della nostra identità e del nostro passato che altrimenti andrebbero persi».



Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, costo evento e ingresso al castello €7.00, per info e prenotazioni info@istitutovalorizzazionecastelli.it tel. 0585816524 oppure 3203306197.