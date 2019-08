Due concerti in uno all´Arena della Versilia: il 14 agosto arriva Eliza G

Montignoso - E’ di qualche ora fa la notizia della decisione da parte della organizzazione del Festival dell’Arena della Versilia di arricchire la serata del 14 agosto ed offrire al pubblico due emozionanti live: quello della amatissima Jess Glynne e quello di Eliza G, nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione a The Voice of Italy. Una sorpresa per il pubblico che in un unica serata, a partire dalle 19.45, potrà assistere a due strepitosi concerti.



Jess Glynne, riconosciuta con l' Ascapvanguard Award e vincitrice del Grammy Award alla Miglior Registrazione Dance grazie a Rather Be è l'unica artista donna ad aver ottenuto sette prime posizioni nella classifica di singoli britannica. Ad oggi ha venduto più di 30 milioni di singoli e 3 milioni di album in tutto il mondo. Eliza G è stata ospite speciale nei club ed eventi più prestigiosi al fianco di numerose star internazionali ed è stata inoltre brand ambassador e tour partner di importanti marchi come Isabel Garcia e Vivian Jewels.



Alla fine di Aprile 2019, viene scelta nel cast di "The Voice of Italy" dove la sua esibizione con il brano “Hurt” di Christina Aguilera lascia tutti incantanti durante la blind audition facendo sì che tutti i 4 coach decidano di girare la propria sedia: Eliza sceglie Gigi D’Alessio come coach ed inizia l’avventura nel programma televisivo di Rai2 dove raggiunge la semifinale.

Proprio durante la semifinale, Eliza G presenta il primo inedito in italiano “Altro che favole", pubblicato da Polydor/Universal Music Italia. Eliza, inoltre, rappresenterà l’Italia dal 22 agosto al Golden Stag Festival, il song contest & awards più popolare e conosciuto della Romania.



Il costo del biglietto della serata resta invariato.