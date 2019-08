Arena della Versilia, in arrivo tre comici `toscanacci` e i Pinguini Tattici Nucleari

Montignoso - Prosegue il calendario degli eventi ospitati all'Arena della Versilia. Domani, 12 agosto, è il turno del trio formato da Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. I tre tornano in scena con il loro esilarante spettacolo, in versione estiva, che negli anni scorsi solo a Firenze è stato visto da oltre 150.000 spettatori. Lo spettacolo di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni (prodotto da Friends&Partners) garantirà due ore di sketch, gag e battute con un solo duplice obiettivo, divertire e divertirsi.



L'appuntamento con i big dello spettacolo italiano è uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecceranno per un varietà unico, uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di emozioni che li vedrà coinvolti in sketch divertenti con uno sguardo sempre rivolto all'attualità.





Martedì 13 agosto è invece il turno dei Pinguini Tattici Nucleari, freschi della pubblicazione del quarto album Fuori dall'Hype (uscito il 5 aprile per Sony). Più di 20 milioni di streaming e oltre 7 milioni di views su Youtube per la band capitanata da Riccardo Zanotti che, prima di presentare Fuori dall'Hype, ha pubblicato i singoli Verdura – inserita in Indie Italia di Spotify, che ha quasi raggiunto i due milioni di ascolti in poco più di un mese – Sashimi e la title track Fuori dall'Hype.



"Hype è una parola che da qualche anno è entrata nel linguaggio comune. Per un artista, generare hype significa creare 'grande attesa per il proprio prodotto'. L'Hype non si spiega, non ha regole: capita, o non capita. Molti artisti passano la vita a inseguire la chimera dell'Hype, corrono e si dimenano per essere i prescelti. Spesso l'Hype si posa proprio su quegli altri artisti che stanno fermi, immobili,e non lo desiderano, come una farfalla. Vola dove la porta il vento, e poi se ne va di nuovo. Chi è fuori dall'Hype vive dove il vento non porta farfalle."



Radio Bruno e' la radio mediapartner del Festival

Inizio spettacoli 21:30

Apertura cancelli 18.30 per gli eventi con posto in piedi / 20.00 per eventi con posto a sedere

Prevendite attive sul circuito Ticketone e nei punti prevendita in Toscana punti vendita Mediaword e Coop

www.legsrl.net

www.arenadellaversilia.it

https://www.facebook.com/events/884763171869338/

infoline 3924308616



Ufficio stampa Pocheparole Comunicazionealessiasavino@pocheparole.com