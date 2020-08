A Capanne la prima nazionale dello spettacolo `I grandi discorsi` di Renata Palminiello

Montignoso - Continua "Montignoso sicuramente estate" ovvero il cartellone di spettacoli itineranti realizzato dal Comune di Montignoso e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus: Domenica 2 Agosto, alle 21.30, la prima nazionale dello spettacolo "I grandi discorsi" di Renata Palminiello.



«Siamo al secondo appuntamento in programma – spiega l'Assessora Eleonora Petracci – che si svolgerà nella piazza della Chiesa di Santa Maria della Rosa a Capanne. Siamo molto orgogliosi di poter presentare una prima nazionale sul nostro territorio, soprattutto perché valorizza le piccole compagnie teatrali in un momento così difficile per questo settore, così colpito dalle ripercussioni dell'emergenza da Covid-19. Questo è un elemento che lega tutti gli spettacoli in programma».







Con "I grandi discorsi" la regista propone la sua indagine personale sulle parole degli altri: come riportale in teatro? "Si deve essere interpreti o testimoni? Che diritto mi prendo per usare quelle parole pericolose? Devo assomigliare a lui, lui che parlando ha rischiato, ha lottato, ha perso a volte, gli devo assomigliare per sesso, per colore della pelle, per età?". Queste ed altre domane fanno da pernio al progetto per la città e per la scuola proposto dall'artista.







Il progetto è di Carolina Cangini, Stefano Donzelli, Marcella Faraci, Massimo Grigo`, Sena Lippi, Elena Meoni, Elena Natucci, Mariano Nieddu, Renata Palminiello ideazione e regia Renata Palminiello e la produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese.







Per tutte le informazioni sulle prenotazioni (prezzo simbolico di 3 euro) e sulla programmazione degli spettacoli è possibile contattare il numero 368410947, l'email montignosoestate@gmail.com e l'Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Montignoso al 05858271204, oppure www.comune.montignoso.ms.it e www.toscanaspettacolo.it.