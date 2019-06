`Tracce sulla Francigena`: ecco il simposio degli studenti dell´Accademia

Montignoso - Hanno tra i 20 e i 24 anni Rebecca Giani, Marco Pani, Sabrina Davì, Despina Nainti, Rafael Ilioniu e Michele Boccacci, i sei studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara che, dal 1 al 14 luglio, in Piazza Maccari al Cinquale, trasformeranno i bianchissimi blocchi di marmo, donati dalla ditta Campolonghi, in bellissime sculture.



L’inaugurazione della seconda edizione del simposio di scultura si terrà lunedì 30 giugno dove gli studenti presenteranno i bozzetti delle loro opere che saranno collocate sul tratto della Via Francigena montignosina, che va dall’Opa fino al confine con la provincia di Lucca. Il tema scelto per questa seconda edizione riguarda proprio l'antica Via che nel medioevo univa Canterbury a Roma e ai porti della Puglia. Ogni studente sbozzerà la propria opera in Padula presso i laboratori dell’Accademia e imprimerà la forma a colpi di scalpello in piazza sotto gli occhi di curiosi, turisti e passanti. Le statue, una volta ultimate, faranno da guida ai pellegrini e ai viandanti e abbelliranno il tratto di strada montano.



La grande novità di questa edizione è la partecipazione del Comune di Carrara, “la nostra idea infatti è quella di far diventare la manifestazione un progetto di ambito turistico riuscendo a coinvolgere tutti i comuni di costa” ha spiegato l’assessore Eleonora Petracci. Il simposio del Comune di Carrara si svolgerà dal 21 al 30 settembre in Piazza Finelli ad Avenza, sempre in collaborazione con l'Accademia e sempre con la presenza dei sei giovani artisti che esporranno le loro opere nel tratto carrarese della Via Francigena.



“Un ringraziamento speciale va agli studenti che in questi anni hanno dimostrato un grande apprendimento e capacità di potersi esprimere con un materiale cosi difficile come il marmo – ha affermato Luciano Massari Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara – e ai docenti, che con la loro passione e il tempo messo a disposizione sono riusciti a trasmettere tutta la loro professionalità. Sono orgoglioso della collaborazione con i Comuni del nostro territorio, collaborazione che si dimostra sempre più un vantaggio per tutti”.



Accanto all'esposizione, che rimarrà visitabile per quattordici giorni all'interno della piazza, verrà realizzata una mostra nelle sale adiacenti dell'ex sede Apt di Cinquale con opere realizzate sia dai ragazzi partecipanti al simposio che da altri studenti dell'Accademia di Belle Arti.