Una storia sconosciuta che ha visto protagonisti gli Sforza e i Giorgini

Montignoso - È una storia lunga più di un secolo, che parte dalla fine del Settecento e arriva fino all'avvento del fascismo, quella che verrà raccontata dall'architetto Andrea Tenerini in un incontro dal titolo "L'attività di estrazione sul Carchio dall'800 ai primi del '900" organizzato dal Comune di Montignoso in programma sabato alle 17 presso la chiesa di San Eustachio.



"Una storia sconosciuta ai più – spiega Tenerini – che ha visto interessarsi al bacino estrattivo membri delle più importanti famiglie del paese, come gli Sforza e i Giorgini, e industriali provenienti dall’Italia e da oltralpe. Dalla prima metà dell’Ottocento, per oltre un secolo, l’attività di estrazione del marmo fu una delle imprese economiche più importanti del territorio montignosino. Se delle strutture realizzate a corredo dell’attività restano pochissime

vestigia, oggi pressoché sconosciute, chiunque alzando la testa dal Cinquale verso quella che il pittore Lorenzo Viani chiamava la “grande alpe del Carchio, dirupata e sanguinante come il cuore di Prometeo”, può vedere gli effetti che la lavorazione ebbe sul picco che chiude in alto la valle. La parte finale – conclude Tenerini – sarà dedicata alle condizioni di vita degli operai che lavoravano sulle cave e alle lotte che all’inizio del secolo scorso videro scalpellini e cavatori uniti nella rivendicazione dei propri diritti".



L'incontro rientra all'interno del cartellone di iniziative “Cultura in movimento” "Organizzato proprio per affrontare tematiche legate alla storia e all'identità del nostro territorio – spiega l'assessore Eleonora Petracci – grazie alla partecipazione di esperti, scrittori e

docenti stiamo portando in diversi punti della città conferenze, incontri, presentazione di libri, dedicati a tutti coloro che vorranno partecipare con curiosità e interesse. Il cartellone andrà avanti fino a maggio, sulla pagina Facebook e sul sito del Comune è possibile seguire tutte le iniziative dei prossimi giorni".



Andrea Tenerini, architetto e funzionario del Comune di Seravezza, è stato coautore dei progetti di restauro del Castello Aghinolfi di Montignoso, delle ex scuderie medicee di Seravezza e della Rocca medievale di Villa Basilica. Membro del comitato scientifico delle mostre di Palazzo Mediceo di Seravezza e del Comitato tecnico del Sito seriale Unesco delle “Ville e giardini medicei in Toscana”, da diverso tempo si occupa della storia del territorio apuo-versiliese con la redazione di diversi studi, socio della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, è autore di diversi saggi sulla storia artistica e del territorio di Montignoso.