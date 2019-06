Miasmi a Renella: «Mancano le fognature, non si può andare avanti così»

Montignoso - Cattivi odori in zona Renella. Una residente di via Nespolo si appella alle istituzioni affinché venga realizzata la rete fognaria in quell'angolo di Montignoso. Sembra assurdo, ma è così: pur vivendo nell'era del digitale avanzato, alcune persone non possono ancora contare sui servizi essenziali. A raccontarlo è Ersilia Greco, una signora che da vent'anni manifesta disagi per l'assenza di una rete fognaria nei pressi della sua abitazione.



«Dalla zona Renella, vicino allo stadio di Montignoso, fino a via Prade passando per via Romana, la rete c'è – spiega – in via Nespolo manca lungo tutta la strada. Abbiamo pozzi a perdere che ogni tanto vengono ripuliti da Italspurgo. Ma non possiamo andare avanti così, gli odori spesso sono nauseabondi. E anche le analisi in corso d'opera da parte di Arpat affrontano tante questioni ma non sembrano intenzionate ad approfondire questo tema. Gaia ogni volta che abbiamo chiesto la costruzione della rete ci ha risposto che non ci sono soldi a sufficienza per realizzarla. E che se volevamo, noi residenti, potevamo attaccarci alla rete di via Romana, ma comunque accollandoci interamente la spesa. L'amministrazione comunale, inoltre, alle nostre richieste non da ascolto. E scarica il barile come può. Quindi il nostro appello è rivolto a tutte le forze politiche che potrebbero aiutarci a sostenere la costruzione della rete fognaria. Passate da via Nespolo, così vi renderete conto che c'è bisogno».