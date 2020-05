Lago di Porta, scende il livello dell´acqua. «Un cedimento sul canale»

Montignoso - Abbassamento del livello d'acqua al Lago di Porta? «Un cedimento all'interno di un canale emissario – spiega il sindaco Gianni Lorenzetti accanto all'Assessore Massimo Poggi – che ha causato un'alterazione dell'equilibrio delle acque che defluiscono fino al Lago».



«Il fenomeno di graduale abbassamento – continua Lorenzetti – è stato riscontrato già all'inizio di Marzo scorso in piena ondata Covid-19, poi ci sono arrivate diverse segnalazioni di un calo sensibile, fino quasi a un azzeramento, degli odori provenienti dall'area. Non appena è stato possibile riattivare le normali funzioni degli uffici, a causa dell'emergenza Coronavirus, sono stati effettuati sopralluoghi dai nostri tecnici e dalla Polizia Municipale nel corso dei quali è stato riscontrato anche un danneggiamento a una paratia, probabilmente effettuato nel mese di Febbraio, intervento che ha contribuito alla deviazione delle acque e di conseguenza alla diminuzione dei livelli del Lago. Sono in corso altri controlli e indagini per capire le cause».



«Da quando l'area da ANPIL è stata trasformata in ZPS la competenza è passata dal Comune di Montignoso alla Regione Toscana – spiega il Sindaco – abbiamo provveduto a contattare gli uffici della Regione perché servono riposte rapide, da un lato dobbiamo preservare l'ecosistema e tutto l'aspetto ambientale e naturalistico, ma c'è anche tutta una dimensione legata alla sicurezza idraulica che il Lago come cassa di espansione del Versilia possiede e la Regione è l'unico soggetto che può intervenire e autorizzare opere».



«Abbiamo già informato tutte le associazioni ambientalistiche e allertato i nostri uffici per monitorare la zona – conclude l'Assessore Massimo Poggi – adesso aspettiamo di sapere chi e con quali modalità potrà intervenire per ripristinare l'equilibrio del Lago».