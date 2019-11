Cercano funghi ma perdono l´orientamento, intervengono i Vigili del fuoco

Montignoso - Ieri, sabato, intorno alle 10.50 circa, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara è stata contattata da due persone di Montignoso che si erano perse. I due erano in cerca di funghi nei boschi dei Prati di Logarghena ma non riuscivano più a ritrovare la strada del ritorno.



Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Aulla del comando provinciale vigili del fuoco di Massa Carrara con 5 persone e due mezzi polifunzionali. Nel frattempo, gli operatori della sala operativa, in contatto con i richiedenti, sono riusciti ad avere le coordinate del punto in cui si trovavano e a guidarli a ritrovare la strada, non molto distante dal punto dove si erano persi.



Una volta ritrovata la strada, e raggiunti dalla squadra VF che nel frattempo era sul posto, è stato agevole per i due tornare al rifugio di Logarghena dove avevano lasciato l'auto. Nessuna conseguenza per le persone. Alle 12.20 la squadra dei Vigili è potuta rientrare in sede.