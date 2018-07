Cava Fornace: stoccate quasi 200mila tonnellate di eternit

Disponibilità dell'ente gestore a realizzare nuove misurazioni tecniche dei rifiuti pericolosi

Montignoso - Sono 183.136 le tonnellate di eternit che la società Programma Ambiente Apuane ha raccolto fino ad oggi all'interno della discarica Cava Fornace. Un dato che è proprio l'ente gestore a rendere noto, attraverso una comunicazione che sottolinea la disponibilità della società alla realizzazione di ulteriori misurazioni: «Che portino serenamente i loro tecnici – dice Paa - le nostre porte sono sempre aperte». La replica è rivolta al Comitato per la chiusura di Cava Fornace - in presidio permanente da due settimane fuori dai cancelli della discarica - che nelle settimane scorse aveva chiesto alla società di poter effettuare dei rilevamenti al fine di comprovare l'affidabilità dei dati percentuali diffusi dall'ente relativi alla quantità di rifiuti pericolosi presenti nel sito.



«Dal 2012 al 13 luglio 2018 – prosegue Paa - in discarica sono stati smaltiti 517.495 tonnellate di rifiuti di cui 183.136 di eternit. La quota raggiunta in discarica è inferiore a 43.00 metri sopra il livello del mare» si legge nella nota firmata a nome di Enrico Giani, presidente di Programma Ambiente Apuane S.p.a.



«I dati appena presentati sono quelli ufficiali, chi non crede può venire a toccare con mano, non temiamo alcunché. Misurazioni e contro misurazioni possono essere effettuate quando i nostri interlocutori lo desiderino. Giorno, notte, mattina, sera, siamo sempre pronti e disponibili. Questo perché dalla nostra abbiamo la più totale consapevolezza di avere svolto con grande serietà e professionalità il nostro compito. Così come siamo consapevoli che talvolta le campagne elettorali tendono a non terminare neppure dopo le scadenze politiche o amministrative e altrettanto siamo consapevoli che tante sono le ricerche di palcoscenico al giorno d’oggi. Noi, per fortuna, non abbiamo né l'una né l’altra delle necessità, bensì siamo intenzionati a compiere il nostro dovere, in trasparenza, rispettando ogni limite di legge, ma rispondendo con esattezza e puntualità ad ogni istanza, che da qualsiasi direzione possa arrivare».



Lo scorso 12 luglio una delegazione del Comitato antidiscarica aveva partecipato al consiglio comunale di Pietrasanta. Presenza che l'assessore all'ambiente Elisa Bartoli aveva definito «inutile» scatenando l'ira degli attivisti: «l'assessora Bartoli avrebbe dovuto approfittare positivamente di questa presenza per fare dichiarazioni che restassero nel solco degli impegni presi dalla amministrazione precedente e dall'attuale sindaco». Impegni presi prima delle elezioni amministrative del Comune di Pietrasanta che il comitato tiene a chiarire: «Quando in apertura del consiglio comunale il presidio permanente è stato chiamato in causa salutando i presenti in aula, ci ha stupito non poco la posizione del Sindaco neo eletto Giovannetti, che ha tenuto a puntualizzare che nessun impegno concreto è stato preso nei confronti del presidio, nonostante il documento sottoscritto in fase di campagna elettorale verso il comitato, e impegno informale di fronte all'assemblea durante il nostro incontro».

«Trasformare la lotta del comitato o del presidio a fini propagandistici o politici è un piano sul quale non scenderemo – conclude il comitato - quello che ci aspettiamo concretamente in questa fase dalla giunta di Pietrasanta sono la produzione del Parere Igienico-Sanitario Obbligatorio da parte del Sindaco, un blocco dei conferimenti a scopo cautelativo, la via ex post, così come l’intervento di controllo della polizia municipale sulle attività di conferimento e tutto ciò che può essere fatto legalmente e amministrativamente».



Sulla discarica diversi sono stati gli enti che si sono espressi per una chisura celere, primo fra tutti il Consiglio regionale toscano. Alla mozione approvata a dicembre in queste settimane se ne aggiungerà una seconda con alcuni emendamenti per richiedere lo stop ai lavori di realizzazione dell'arginatura del sito, reclamati dall'ente gestore per passare dalla fase 1 dei conferimenti alla fase 2.



E sulla questione interviene anche Confindustria Livorno Massa Carrara: «Programma Ambiente Apuane è una società di comprovata affidabilità. La gestione di cava Viti (nota anche come Cava Fornace, ndr) è stata finora ineccepibile e può essere certamente citata tra gli esempi di buona pratica a livello nazionale» – sostiene Umberto Paoletti, direttore generale della Confindustria Livorno Massa Carrara . «Il sito è stato progettato e realizzato per poter ricevere rifiuti speciali di diverse tipologia e risponde ai più elevati standard ambientali. Le visite condotte dalle Autorità competenti non hanno mai riscontrato criticità tecnico-ambientali riconducibili alla attività della discarica». Nella nota il presidente di Confindustria sottolinea la necessità della discarica nel quadro degli «interventi urgenti per la reindustrializzazione dell'area di Massa Carrara». E conclude: «auspichiamo un confronto sulla gestione trasparente e funzionale della discarica, perseguendo gli obiettivi del Piano Regionale dei rifiuti, nell’ottica di uno sviluppo del sistema nell’interesse della collettività».