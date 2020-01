Allarme topi a scuola, scattano chiusura e derattizzazione

Montignoso - Topi a scuola, scatta la derattizzazione e la chiusura. È successo a Montignoso nelle scuole dell'infanzia di Cervaiolo, in via Marina, e Cinquale, in via Cateratte. La sospensione delle lezioni riguarda le giornate di oggi, venerdì, e domani, sabato 11 gennaio ed è stata decisa con un'ordinanza del sindaco Gianni Lorenzetti. La conferma della presenza di al Comune è arrivata nella giornata di mercoledì da una ditta incaricata che ha accertato la necessità di procedere con interventi di derattizzazione e controllo.



Sull'argomento adesso interviene il consigliere comunale della Lega, Andrea Cella: "A Montignoso abbiamo un primato: il primo sindaco che chiude un plesso scolastico ma solo a metà. Il plesso di Cervaiolo ospita nello stesso stabile sia scuola dell'infanzia che elementari. Il sindaco ha però ordinato la chiusura della sola materna, infatti stamani i bimbi delle elementari erano tenuti a frequentare le aule: mi chiedo se i topi siano intelligenti e non disturbino i bimbi delle elementari o se si sia ritenuto che uno scalino possa fermarli".



"Inoltre – prosegue Cella – la derattizzazione sta avvenendo da una parte dello stabile mentre dall'altra gli alunni sono in aula. A precauzione completa dell'incolumità dei bimbi sarebbe stato meglio chiudere tutto lo stabile, se il problema era così grande da addirittura dover intervenire d'urgenza. Inoltre, anche se il sopralluogo è stato fatto il giorno 8 gennaio, l'ordinanza è arrivata nel pomeriggio del 9 costringendo ai salti mortali il personale scolastico che ha dovuto avvertire i genitori lo stesso pomeriggio per la mattina dopo".



"Si è creato quindi anche un po' di allarmismo – aggiunge il consigliere leghista – e stamani ho saputo da alcuni genitori che non hanno mandato a scuola nemmeno i bimbi delle elementari. Mi chiedo quindi come possa un sindaco atteggiarsi a espertone quando fa il presidente della Provincia e scagliarsi contro la scarsità di fondi a disposizione per effettuare i lavori necessari alle scuole superiori, non essendo però in grado, da sindaco di Montignoso, nemmeno di emanare repentinamente un'ordinanza semplice in modo corretto. Rimanendo in tema scuole oltretutto, ricordo a Lorenzetti che è stato il suo partito, il Pd, a tentare di uccidere le province con la riforma Del Rio. I governi Renzi, Gentiloni e Conte bis sembra abbiano ascoltato poco le lamentele del presidente della Provincia di Massa-Carrara, per cui o il suo peso politico è inesistente o è stato volutamente ignorato il problema fino al recente crollo dei solai. Le parole infatti, in questo caso non contano proprio niente: lo stato attuale delle scuole di competenza provinciale è emanazione diretta della capacità politica del presidente".