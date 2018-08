A fuoco capannone a Pietrasanta. L´Asl: pericolo anche per Montignoso

L'azienda sanitaria invia una nota al sindaco per invitare la popolazione a chiudere porte e finestre, non sostare all'aperto e sconsigliare la raccolta di frutta e verdura

Montignoso - In merito all’incendio di un capannone di deposito di materiali edili, (soprattutto materiali plastici), che si è sviluppato oggi (3 agosto) in località Pontenuovo a Pietrasanta, si segnala che il Dipartimento della prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest è intervenuto con la sua struttura di Igiene Pubblica.



In attesa di precise indicazioni da parte di Arpat sulla effettiva estensione dell’incendio e sulla ricaduta dei fumi, l’Azienda sanitaria ha inviato una nota ai sindaci della Versilia, e del comune di Montignoso per vicinanza, con la proposta di provvedimenti a tutela della salute pubblica. In particolare si ritiene necessario che la popolazione sia invitata, in via cautelativa, ad evitare per quanto possibile di sostare in luogo aperto ed a chiudere porte e finestre e disattivare impianti di ricambio d’aria.



Ci sono poi le indicazioni ai Comuni a sconsigliare la raccolta di frutta ed ortaggi (vincolando comunque l’eventuale consumo all’accurato lavaggio con acqua potabile), evitare la somministrazione agli animali di foraggi freschi o esposti alla ricaduta della nube, di non mandare al pascolo gli animali ed a valutare l’opportunità di interdire l’uso degli spazi aperti per pubbliche manifestazioni.



Si comunica inoltre che l’Azienda USL Toscana nord ovest nella mattinata di domenica 5 agosto effettuerà campionamenti su prodotti di origine vegetale per valutare se ci siano eventuali rischi per la catena alimentare.