«Confindustria parla come quando c´era il polo chimico»

Cava Fornace, il Comitato contro la discarica risponde agli industriali intervenuti in difesa della società gestrice

Montignoso - «Quando Confindustria di Livorno Massa-Carrara per mezzo di Umberto Paoletti dichiara un amore cosi viscerale per la discarica gestita da una Spa del pratese che sfrutta un sito ritenuto non idoneo nel cuore della Versilia, a cavallo tra Montignoso e Pietrasanta, per stoccare rifiuti da tutta Italia, rimaniamo basiti e agghiacciati e ci viene subito in mente le tante buone parole spese nel tempo per il polo chimico-industriale di Massa-Carrara, che ci ha lasciato migliaia di morti sulla coscienza e decine e decine di siti da bonificare, fermi da oltre 30 anni». Sono le parole del Comitato contro la discarica di Cava Fornace che rispondono a quando dichiarato ieri da Confidustria.



«Quando parla di gestione ineccepibile – continuano dal comitato – ed esempio di buona pratica ci chiediamo se leggono i rapporti Arpat, dove si parla di violazioni sistematiche alle prescrizioni, alterazioni consistenti dei pozzi di controllo, con sostanze chimiche e cancerogene, come idrocarburi, composti alifatici clorurati e mercurio. Non scordiamoci l’interdittiva antimafia dal 2014/2016 o il fatto che la procura sta valutando indagini per reato ambientale, forse dovrebbero leggere i rapporti ambientali invece del almanacco di Topolino prima di scrivere assurdità attraverso i giornali. Inoltre non risponde ad alti standard ambientali, difatti manca del parere igienico sanitario obbligatorio e la Via ex post, appunto la verifica di impatto ambientale postuma. Il piano regionale dei rifiuti, con dichiarazione della regione Toscana in pompa magna nel mese di giugno dovrebbe piegare verso economia circolare, in rispetto alle decisioni della commissione europea, la stessa che ha già detto che le discariche sono un concetto superato, che smaltire Amianto in discarica è solo un rimandare il problema alle generazioni future e non garantisce secondo gli studi moderni la sicurezza per inquinamento delle matrici di aria, terra e acque di falda , che attraverso una risoluzione chiede a tutti gli stati membri di ridurre ogni conferimento in discariche entro il 2020 e di concludere ogni conferimento dell’amianto entro 2028 , avviando fin da subito inertizzazione dell'amianto attraverso le tecniche moderne che garantiscono la conversione in sicurezza dello stesso, quindi ma di cosa state scrivendo? Non sappiamo di quale collettività voi parlate, ma 4 comuni con una collettività di 50.000 persone hanno già detto che va chiusa, e portare le terre altamente inquinate del polo chimico-industriale di Massa Carrara come si evince dalle vostre parole, in una discarica non idonea, accanto a centri abitati e zone protette, non mi sembra nell’interesse della collettività ma forse di poche persone con il profitto facile e senza pelo sullo stomaco. La discarica deve essere chiusa, messa in sicurezza e bonificata, a tutela del territorio e dell’ambiente in cui viviamo, non ci sono altri percorsi».