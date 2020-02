Una ´speranza´ per Micol: il ministro e un centro di Boston interessati al caso

- «Ho telefonato stamattina alle due mamme protagoniste del “servizio delle Iene” andato in onda giovedì scorso. Le avevo invitate per domani al ministero ma purtroppo i loro impegni familiari non gli consentiranno di venire per ora». Inizia così il post scritto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e indirizzato a Beatrice, mamma di Micol Landi, la piccola di Montignoso (Massa-Carrara) affetta da una malattia rarissima, la malformazione del gene Wwox. Meno di 20 bambini nel mondo ne sono affetti.«Le ho informate – ha scritto il ministro – che i problemi da loro sollevati nel corso dei colloqui avuti con la mia segreteria vengono affrontati con la massima serietà. Ringrazio gli assessori alla sanità della regione Lazio e Toscana, Alessio D’Amato e Stefania Saccardi, per la sollecitudine con la quale sono prontamente intervenuti. Più in generale per le malattie rare vogliamo ulteriormente migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un grande tema di cui ci stiamo facendo carico. Stiamo lavorando per estendere le tutele già previste per le malattie rare ad altre 110 patologie. Rafforzeremo inoltre gli screening neonatali che consentiranno una diagnosi precoce».«Non faccio mai polemiche con giornali e televisioni. Per la verità non lo faccio neanche con i miei avversari politici, soprattutto in un momento in cui il Paese deve essere unito per reagire con efficacia all’emergenza coronavirus che in questi giorni occupa incessantemente i miei pensieri. Considero critiche e suggerimenti – aggiunge speranza – uno stimolo utile a fare sempre di più e meglio. Ma la ricostruzione fatta nel servizio delle Iene mi ha profondamente ferito. Sono un padre di due bambini e non avrei mai e poi mai non prestato la dovuta attenzione a due genitori con problemi così seri. Che si trattasse di mamme con bambini colpiti da malattie rare lo ho appreso solo successivamente (a differenza di come sembra nel servizio). Mancavano pochi minuti alla mia informativa al Senato per riferire sul Coronavirus e sono corso via senza fermarmi dinanzi a quelle telecamere». Il riferimento del ministro è al servizio delle Iene, nel quale Speranza non risponde alle domande di Beatrice, che per qualche minuto ha vestito i panni di inviata del programma di Italia Uno e l'ha rincorso per i corridoi del ministero, senza però ricevere risposte e gettandola nello sconforto.Dopo il post di Speranza, sulla pagina Fb della piccola Micol , Beatriche ha risposto al ministro: «Siamo state felicissime io e Serena (l'altra mamma che era a Roma con le Iene, ndr) di ricevere la sua telefonata. Piano piano si sta smuovendo qualcosa. Ovviamente vi diremo tutto appena sarà reale la cosa». «Mi sarebbe piaciuto tantissimo domenica andare dal ministro» ha poi aggiunto, evidenziando che però non era possibile per l'assenza del servizio infermieristico per assistere la piccola. «Ma siamo felici di incontrarla il prima possibile – ha aggiunto – ovviamente con un minimo di preavviso. Vorrei precisare una cosa molto importante: noi abbiamo provato a prendere udienza con il ministro attraverso le Iene da ottobre, attraverso i suoi collaboratori ma purtroppo lui non ci dava udienza. Questo è stato l’unico metodo per farci ascoltare. E sì, forse non è stato il massimo, però ha dato risultati appena siamo andati in onda. Siamo riusciti a smuovere qualcosa, speriamo che la fiamma si tenga viva e non che si spenga appena il clamore finirà. Noi faremo di tutto per tenerla bella accesa».Nello stesso servizio, poi, viene affermato che il caso di Micol, grazie alle condivisioni sul web, è arrivato all'attenzione del centro americano "Boston Children's Hospital". I medici hanno contattato Beatrice: «Micol potrebbe andare a Boston – ha dichiarato la giovane mamma – stiamo facendo di tutto. Il problema sono i soldi: una lastra polmonare costa 20mila dollari, una seduta di fisioterapia di un'ora 300 dollari».COME DONAREE per tenere accesa la speranza di Micol, è possibile donare. Questi sono i riferimenti per un bonifico bancario. IBAN: IT97W0200813604000104764726 intestato a BEATRICE LANDI. O via Paypal l'indirizzo è giulianaferrari9@gmail.com.