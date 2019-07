Un video e un punto info alla Green Beach, Montignoso si promuove

Montignoso - Nuovo punto info alla spiaggia Green Beach e video promozionale del Comune di Montignoso, sono i due progetti presentati a Villa Schiff per un turismo «a misura di utente, accessibile e di qualità» ha dichiarato l'Assessore Eleonora Petracci.



Una struttura nuova, interamente in legno e pronta (venerdì 19 Luglio alle 11.30 l'inaugurazione) a ricevere cittadini e turisti per fornire qualsiasi tipo di supporto nel corso delle vacanze estive, tutti i giorni fino a settembre dalle 10.00 alle 14.00 escluso il lunedì, ma non solo, «la scelta della Green Beach permetterà di aumentare i servizi già presenti in questo spazio fruibile e attrezzato anche per i soggetti disabili – spiega Petracci accanto all'Assessore Andrea Gabrielli e ai due responsabili di settore Nadia Bellè e Andrea Gianfraceschi – qui si potranno fare eventuali prenotazioni per chi ha difficoltà motorie di accesso e ricevere qualsiasi tipo di accoglienza e informazione sulle attività e sugli eventi del Comune e sull'offerta turistica territoriale, presto attiveremo anche un numero telefonico di riferimento».



Il bando è stato vinto dal Comune su un progetto della Regione Toscana in merito al miglioramento della offerta e fruizione dei Centri Commerciali Naturali. All'interno della Green Beach – spiaggia inaugurata a Luglio dello scorso anno attraverso un progetto innovativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che ha reso Montignoso protagonista a livello internazionale nella realizzazione di buone pratiche per il miglioramento della sostenibilità e della responsabilità nel campo del turismo marittimo e costiero – sarà inoltre presente un bagnino che offrirà assistenza dalle 10.00 alle 18.00 per i soggetti diversamente abili accanto alle normali funzioni di sorveglianza e supporto all'utenza, ma non solo, questo spazio è utilizzato per le attività ludico ricreative dai ragazzi e ragazze del centro estivo comunale.



«Siamo molto soddisfatti – continua Petracci – anche perché questo progetto è frutto della collaborazione dei settori turismo, commercio e patrimonio e lavori pubblici, e la dimostrazione di una sinergia costante e fattiva tra assessori, responsabili e funzionari dei diversi uffici».



«Per quanto riguarda il video “Montignoso. Dove i Monti incontrano il Mare” è stato realizzato in collaborazione con la Proloco Montignoso sotto la regia di Nicola Schiaraffa – conclude l'Assessore – abbiamo voluto creare un qualcosa che incuriosisca il turista, offrendo uno sguardo completo sulla città, sui punti di riferimento culturali e ambientali a partire dalla costa fino al Lago di Porta, e ancora Villa Schiff, il Castello Aghinolfi e il Pasquilio, in pochi minuti siamo riusciti a condensare tutta la bellezza di Montignoso».