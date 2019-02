Un `baedeker` per l´uguaglianza: ecco la guida ai servizi e alle prestazioni agevolate

Montignoso - Agevolazioni, contributi economici, bonus e assegni familiari, sono soltanto alcuni degli argomenti racchiusi in “Un baedeker per l'uguaglianza” la nuova guida ai servizi e alle prestazioni del Comune di Montignoso presentata stamani a Villa Schiff.



«Soddisfatto per un nuovo servizio che viene offerto a chi ha più bisogno – ha affermato il Sindaco Gianni Lorenzetti nel corso della conferenza stampa – e che aiuta i cittadini a rapportarsi con l'Amministrazione e la burocrazia in maniera semplice e chiara. L'obiettivo infatti è creare le condizioni perché possa crescere la presenza del Comune nei confronti delle famiglie, questo piccolo manuale non può che avvicinare le esigenze e i dubbi dei nostri concittadini con le capacità di risposta, gli aiuti e i sostegni che il nostro Ente è in grado di offrire».



La guida verrà diffusa all'interno delle strutture pubbliche, nelle farmacie, presso la Casa della Salute «per garantire la più ampia divulgazione alle famiglie – spiega l'Assessore Giorgia Podestà – grazie a questo strumento, realizzato con estrema completezza e semplicità di lettura, basterà sfogliare le pagine per capire tutti i servizi erogati, ma anche come muoversi, a chi rivolgersi, le modalità di presentazione delle domande, i termini di scadenza. Sono contenute tutte le opportunità erogate a livello locale, regionale e nazionale e tutto verrà inserito anche online per permettere a chiunque di accedere con estrema facilità e con la possibilità di aggiornare rapidamente le misure. Prossimo obiettivo è quello di aumentare le soglie e i paramenti di accesso ai contributi, siamo uno dei pochi Comuni che applica agevolazioni sulla TARI, chi ha un reddito tra 0 e 3.000 euro è completamente esente, chi raggiunge i 6.000 ha una riduzione pari alla metà, ecco perché è essenziale offrire maggiori opportunità di sostegno».



Il libro è stato realizzato dalla Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini Nadia Bellè con la collaborazione di Daniela Buffoni, Letizia Battolla e Giuseppe Tonarelli «siamo gli unici in Toscana ad averla realizzata – spiega Bellè – non è una semplice Carta dei Servizi ma una guida dettagliata sulle principali attività e opportunità a favore della popolazione, crediamo infatti che i diritti di cittadinanza siano tali solo se i cittadini sono messi in condizione di poterli esercitare. Per far fronte ai problemi sempre più complessi che si manifestano nella società odierna è necessario creare procedure sui sistemi integrati e individuare un nuovo paradigma dei servizi che affronti le diverse criticità in altro modo, quale dobbiamo individuarlo all'interno di equipe multidisciplinari e interistituzionali ma sicuramente siamo certi che non si possono risolvere facendo riferimento a un sistema welfare che risale agli anni '80».