Turismo, Montignoso approda per la prima volta al Ttg di Rimini

Montignoso - Montignoso approda per la prima volta al Ttg Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. La tre giorni dove operatori provenienti da tutto il mondo, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative, si riuniscono all’interno della fiera per promuovere un turismo del tutto personale.



Ed è quello che ha fatto anche Montignoso, facendosi spazio tra gli stand delle oltre 3 mila aziende turistiche di tutto il paese, grazie alla determinazione del Ccn Cinquale. “Faccio i complimenti a chi ha avuto l’idea e il coraggio di partecipare ad una fiera di grandi dimensioni come questa – ha detto il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, nonché presidente della Provincia di Massa-Carrara, che ha visitato insieme a parte della sua Giunta lo stand – Montignoso pensa in grande e secondo me siamo sulla strada giusta. Non dobbiamo farci scoraggiare dal fatto che siamo un paese molto piccolo, ma dobbiamo prendere parte a manifestazioni come queste perché abbiamo bisogno di visibilità: piccolo è bello”.



Ovviamente, il sindaco Lorenzetti non è restìo a trovare collaborazioni con città e regioni confinanti: “La sinergia è importante. A noi in Toscana non manca niente: abbiamo il mare, le montagne, le città d’arte, abbiamo un sistema che deve funzionare meglio e la provincia di Massa-Carrara, nel suo piccolo, sta provando a mettere insieme le diverse forze che ha a disposizione per poter offrire diverse esperienze e soluzioni ai turisti”.



Il Ccn Cinquale, come ci spiega la presidentessa Emanuela Del Freo, è nato dall’amore e dall’attaccamento per il territorio “e perché siamo consapevoli che si può fare molto di più. Rimini è un punto di partenza e abbiamo messo il primo mattoncino di un lungo e difficile percorso. Abbiamo voluto puntare in alto – ha continuato - e chiediamo al nostro sindaco di aiutarci a mettere gli altri mattoncini e di costruire qualcosa di più grande”.



Lorenzetti, infine, conclude promettendo di mettersi a disposizione del Ccn ma sempre nei limiti del possibile.