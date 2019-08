Ripristino strade: 1,3 milioni per Tombara e Poggio. Ok ai progetti

Montignoso - I progetti per il ripristino della viabilità e per la messa in sicurezza dei tratti di Tombara e Poggio sono definitivi ed esecutivi: 1 milione e 270mila euro le risorse che sono state attivate dal Comune di Montignoso per poter dare il via agli interventi che permetteranno di risolvere i disagi per i cittadini e le loro abitazioni e per la transitabilità della rete stradale.



«Un risultato che ci riempie di soddisfazione – ha detto il sindaco Gianni Lorezetti al termine della Giunta di ieri mattina – sono state settimane di lavoro incessante e continuo da parte di tutti gli uffici e di tutti settori, un percorso complesso che ha visto l'Amministrazione impegnata in un'opera di coordinamento in Giunta e continui confronti in Regione, azioni indispensabili per arrivare alla conclusione dell'iter approvativo con l'acquisizione dei pareri tecnico ambientali». «Adesso possiamo dare il via alle gare di appalto entro il mese corrente – ha specificato l'assessore Andrea Gabrielli – e consentire l'esecuzione dei lavori prima che si presentino tutte le difficoltà del periodo autunnale, caratterizzato da elevata piovosità con rischi di rallentamento dei cantieri».



«Purtroppo c'è chi continua a denigrare il lavoro svolto – afferma il vicesindaco Raffaello Gianfranceschi – riuscire a individuare investimenti così ingenti non è certo un'attività semplice o scontata. Mi è difficile definirli attacchi politici perché estremamente approssimativi e nemmeno documentati, sembrano più apparizioni improvvisate per restare a galla nel mare degli elettori ma, anziché sonnecchiare, bastava leggere qualche giornale o un nostro comunicato per sapere che siamo riusciti ad intercettare le risorse a Marzo, questa è la fase conclusiva».



Nello specifico sono 815 mila le risorse destinate alla zona di Tombara mentre altri 455mila euro per località Poggio, attenuti grazie alla compartecipazione del Comune (130mila euro) accanto alla Regione Toscana, «ricorse – conclude Gianfranceschi – che permetteranno interventi strutturali e speriamo definitivi per la mitigazione del rischio idrogeologico e una completa agibilità per tutti i nostri concittadini».