Montignoso tra i comuni più virtuosi sul fronte della raccolta differenziata

Montignoso - E’ Montignoso il comune più virtuoso sul fronte della raccolta differenziata tra i comuni di costa, il terzo tra i comuni con più di 10mila abitanti, e il settimo in Toscana. Una buona notizia dopo gli articoli usciti sulla stampa locale che affrontavano la questione dei rifiuti a Massa in maniera del tutto negativa.



“Montignoso ha saputo scegliere bene – ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti, affiancato dall’assessore Massimo Poggi e dai funzionari del comune Barbara Vietina e Fabrizio Pezzica –Due anni fa abbiamo fatto una scelta coraggiosa, tutelando il nostro territorio e staccandoci dalle non-scelte della provincia. E oggi i risultati si vedono”. Oggi Montignoso ha raggiunto l'86,35% di differenziata. “Questo è il risultato di una scelta politica chiara, una scelta che ha permesso di allargare la raccolta su tutto il territorio comunale utilizzando una società con le caratteristiche in grado di dare risposta ai bisogni dei cittadini – ha continuato Lorenzetti - non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare a migliorare il servizio sia in termini di raccolta differenziata, sia in termini di consumi e servizi”.



Con l'entrata del Comune di Montignoso in Ersu – azienda che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti urbani di sette Comuni dell’area apuo-versiliese – a metà del 2017 la raccolta differenziata è stata introdotta anche nella zona del Cinquale raggiungendo così tutto il territorio. “Abbiamo aumentato la qualità dei servizi pur mantenendo i costi pro-capite della Tari più bassi di molte realtà limitrofe alla nostra – ha aggiunto Lorenzetti – Montignoso, infatti, ha un costo di 215 euro ad abitante, rispetto ai 324 euro di Pietrasanta, ai 222 di Seravezza e gli oltre 802 di Forte dei Marmi”.



Ed ecco i dati: La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 58,33% del 2016 al 60,40% del 2017 e al 86,35% nel 2018. I rifiuti prodotti per abitante nel 2016 erano di 624 kg, nel 2017 609 kg e nel 2018 481 kg (-23%). RUR del 2016 2.667 tonnellate, nel 2017 2.487 tonnellate e nel 2018 676 tonnellate (-1.991 tonnellate), la produzione di Rur per abitante è passata da 260 kg del 2016 a 241 kg del 2017 a 65,6 kg nel 2018 (-74,7%). I rifiuti totali raccolti da 6.401 tonnellate del 2016 a 6.280 tonnellate nel 2017 a 4.956 tonnellate nel 2018 (-22,5%) mentre i rifiuti differenziati raccolti sono cresciuti da 3.734 tonnellate del 2016 a 3.793 tonnellate nel 2017 a 4.275 tonnellate nel 2018.



“Questo è il frutto dell'entusiasmo e della partecipazione che il Comune ha portato avanti accanto alla società per soddisfare puntualmente anche le più piccole esigenze dei cittadini – ha sottolineato l'Amministratore Unico Ersu Alberto Ramacciotti – anche i dati del 2019 dimostrano un consolidamento totale di pura eccellenza. È motivo di orgoglio per noi di Ersu aver lavorato a questa avventura con persone sensibili, rispettose e con spirito di squadra”.