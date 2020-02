Lago di Porta, Legambiente:«Zona umida da tutelare in nome della biodiversità»

- Ossigenare il lago di Porta o seccarlo? Secondo il presidente di, la seconda ipotesi rischierebbe di compromettere irrimediabilmente la zona umida che si trova lungo il confine di Montignoso. In un comunicato l'associazione ambientalista espone quindi le proprie perplessità rivolgendosi al sindaco del Comune, Gianni Lorenzetti, che commentando le analisi di Arpat relative ai miasmi provenienti proprio dal lago di Porta aveva annunciato di valutare l'ipotesi di essiccare il corso d'acqua così da "annullare" i cattivi odori percepiti alla Renella."Leggo in questo momento le sue dichiarazioni riportate sulla stampa - interviene Rossi di Legambiente - Stento a credere che Lei le abbia pronunciate e mi auguro che possa rettificarle al più presto. Addirittura si afferma che fra le ipotesi in campo c'è quella di “seccare” il lago e magari avviare un'attività di recupero di canne di bambù (che immaginiamo sia solo un'interpretazione giornalistica). Vorrei che smentisse tutto questo, affermando che il Lago di Porta è, invece, una realtà importante nel nostro territorio, invidiata da tanti, da valorizzare e da gestire come riserva naturale. E si che allora si potrebbe creare una qualche opportunità occupazionale, magari costruendo quel punto di accoglienza e di informazione che era previsto nella Casina Mattioli, che abbiamo richiesto da sempre e che continueremo a chiedere. Come associazione siamo disponibili alla sensibilizzazione anche di altre istituzioni al fine di ricercare i necessari finanziamenti di fronte ad un progetto serio e condiviso"."Onestamente non crediamo che i tecnici le abbiano detto di seccare il lago, probabilmente ha frainteso il concetto di equilibrare i livelli “con seccare”. Ovviamente è ben altra cosa ossigenare l'acqua del lago. Già in passato erano presenti progetti che affrontavano la questione ma purtroppo non tutti sono stati realizzati. Ossigenare il lago, gestire i livelli delle acque in funzione naturalistica, valutare i tanti aspetti per la conservazione della biodiversità, studiare e monitorare un sistema complesso di un'area che da anni è aggredita da più parti, ricostruire il reticolo idraulico di tutta la zona, realizzare il sistema di fognature dell'area circostante e di Renella sarebbe un progetto di valore per il nostro territorio. Necessario per garantire un miglioramento qualitativo anche dell'area del Porta, soprattutto per mantenerlo nel modo migliore per il futuro"."Nei giorni scorsi il mondo ha festeggiato la giornata mondiale delle zone umide per celebrare la firma della convenzione di Ramsar, avvenuta nel 1971; per ricordarci che queste aree e in generale i sistemi idrici rappresentano un habitat fondamentale per una grandissima quantità e varietà di esseri viventi garantendo così la conservazione della biodiversità. Le zone umide immagazzinano grandi quantità di carbonio e assorbono le piogge in eccesso, arginando così il rischio di inondazioni, (il lago è area di esondazione del Versilia) rallentando l'insorgere della siccità e riducendo al minimo la penuria d’acqua. Basti pensare che solo le torbiere, che coprono circa il 3% del territorio del nostro pianeta, immagazzinano circa il 30% di tutto il carbonio: il doppio di tutte le foreste del mondo. Le zone umide sono quindi i pozzi di assorbimento del carbonio più efficaci sulla Terra".Anchecontesta il piano B dell'amminstrazione montignosina. "E' comparso sulla stampa locale il resoconto di un incontro del Sindaco di Montignoso sulla problematica dei cattivi odori (estivi) che provengono dall'area del Lago di Porta. Premesso che, secondo lo studio dell'ARPAT, non è da escludere il ruolo di alcune attività produttive, area Coimpre, o di servizi come il depuratore delle acque di Forte dei Marmi, siamo rimasti letteralmente sbalorditi leggendo le opzioni oggetto di approfondimento per mitigare i cattivi odori. Infatti una delle due opzioni è quella di seccare il lago. Confortati però dalla possibile creazione di posti di lavoro in “attività artigianali grazie al recupero di materiali presenti nell'alveo come le canne di bambù. E' evidente come l'approssimazione e la scarsa conoscenza del Lago siano il dato più rilevante che emerge da questa “ipotesi”. Vogliamo ricordare che pochi giorni fa si è festeggiata la giornata mondiale delle zone umide. Esse infatti sono l'habitat fondamentale per numerose specie di esseri viventi garantendo la biodiversità. Inoltre è bene ricordare che il lago è un'area di laminazione delle piene del Versilia e che le torbiere, il 3 % delle aree della Terra immagazzinano il 30% del carbonio, il doppio delle foreste di tutto il mondo. Il documento dell'ARPAT nelle sue conclusioni dice che “il Comune dovrà fare approfondimenti sull'intero bacino lacustre riguardo al contenuto dei solfuri nei sedimenti misurando il contenuto dell'ossigeno disciolto “. Perché di questo si tratta, cioè della scarsa ossigenazione delle acque che si può migliorare attraverso sistemi compatibili con l'esistenza di questa area umida che Italia Nostra ha sempre giustamente difeso, battendosi per valorizzarla come preziosa risorsa naturale, bellissima ed invidiata da tutti. Vogliamo infine esprimere con la massima chiarezza il nostro deciso rifiuto nel prendere solamente in considerazione questa ridicola ipotesi ed invitiamo il Sindaco di Montignoso a chiarire queste sue dichiarazioni. Italia Nostra di Massa-Montignoso dagli anni 2000 in poi insieme al WWF e al Consorzio Bonifica ha effettuato decine di visite guidate al Lago per incentivarne l’interesse dei cittadini e delle istituzioni".In merito al progetto annunciato dall'amministrazione, ancora non formalizzato né ufficializzato, il consigliere comunale diinterviene: "La soluzione di prosciugare il lago di porta, per abbattere i cattivi odori dovuti al ristagno dell'acqua, desta preoccupazione e perplessità. L'area paludosa, come noto, è una zona protetta e di grande interesse naturalistico pertanto pensare di privarla dell'acqua significherebbe impedire alla fauna migratoria e stanziale di trovare cibo e riparo tra le canne, la flora del lago. La politica dovrebbe formulare ipotesi realistiche, logiche, che tengano conto della sensibilità ambientale, fortunatamente diffusasi, dei cittadini e che valorizzino le risorse paesaggistiche, naturali del territorio; risorse che, se ben gestite, costituiscono un elemento di ulteriore attrattiva turistica per un comprensorio ben più ampio del solo Comune di Montignoso. Risulta difficile capire come si possa pensare di prosciugare un lago ed al contempo promuovere una funicolare per raggiungere, dal mare, il Pasquilio; da un lato si annichilirebbe una zona umida trasformandola in un'arida depressione (si giustificherebbe la scelta con un improbabile artigianato del bambù come se non ci si dovesse confrontare con prodotti di analogo materiale realizzati, a minor costo, in altri paesi) e dall'altro si immaginerebbe di promuovere l'economia locale portando (tralasciando l'impatto di tralicci e cavi oltre i costi di realizzazione e manutenzione) i turisti su di una terrazza panoramica naturale"."I cittadini di Montignoso, al pari dei residenti dei Comuni vicini, hanno dimostrato, ma sembra che una certa politica non se ne renda conto, con le manifestazioni e la costituzione di Comitati per la chiusura della ex Cava Viti di avere un'idea precisa sul futuro del loro territorio pertanto l'ipotesi formulata di togliere l'acqua al lago si paleserebbe totalmente in contrasto con l'indirizzo politico, con l'anima della Comunità di Montignoso; una Comunità che difende la propria identità, che dimostra di avere cura della propria terra e delle sue peculiarità. L'altro aspetto che non può passare inosservato è la tendenza della politica a delegare le scelte, spesso se difficili e delicate, ad altri in questo caso ai tecnici quasi che gli eletti non volessero assumersi le responsabilità politiche che dette decisioni comportano"."Tale fenomeno certifica la debolezza di una certa classe dirigente, l'incapacità di trovare un equilibrio, una via media che consenta di coniugare differenti esigenze o sensibilità; in definitiva questo atteggiamento costituisce la negazione della politica! Nel caso del lago di Porta si rimette ai tecnici, non eletti quindi non chiamati a rispondere agli elettori ma guidati dalla loro arte, la decisione della soluzione più opportuna mentre a livello nazionale, ad esempio, si è lasciato ai Giudici disciplinare il fine vita o, ancora, si rimette ad un Tribunale stabilire cosa sia un partito o giudicare l'azione politica di un Ministro forse cullandosi nel sogno che la ruota giri solo per alcuni così come, probabilmente, altri pensavano che il problema del finanziamento dei partiti riguardasse soltanto certe forze politiche della prima Repubblica e li terminasse. La politica deve riaffermare il proprio ruolo! Deve avere il coraggio di indicare l'obiettivo possibile da raggiungere demandando la scelta del metodo alla scienza, deve riaffermare la propria autonomia ed essere in grado di affrontare il confronto nonché le critiche che, naturalmente, possono esservi. Tornando alla questione del Lago di Porta confido che le Amministrazioni scelgano di restituire alla zona umida quella ricchezza d'acqua che riduceva i ristagni, si impegnino per valorizzare e migliorare ancor di più l'area protetta. Infine, mi auguro che il centrosinistra, in particolare la base elettorale, spinga per un rinnovamento, per l'elaborazione di una nuova stagione, una nuova proposta politica poiché se non ci sarà un cambiamento, che tenga conto del malessere dei cittadini, Montignoso, con il voto di protesta (foriero, generalmente, di effetti meno positivi di quelli attesi), avrà la stessa sorte di Massa".