Lago di Porta, il Comitato: `Per risolvere i problemi ci vogliono persone competenti`

Montignoso - Riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta del Comitato contro la discarica in risposta alle ultime dichiarazioni sul Lago di Porta e odori.



"Il Comitato contro la discarica e molti cittadini rimangono “perplessi e increduli” , sul modo di approccio e sulle dichiarazioni del sindaco Lorenzetti, della sua giunta , della commissione ambiente, scherzano con le parole su problematiche ambientali di un certo rilievo , parlano di “seccare il lago”, a loro avviso causa di tutti i mali e nello stesso tempo spendono i soldi dei contribuenti per fare analisi parziali, escludendo dai controlli la zona industriale e la stessa discarica, sulla quale vogliamo ancora una volta ricordare, non si fa nessun controllo sulle “emissioni gassose e odorigene” , malgrado le nuove linee guida del ministero e la

relativa normativa aggiornata dal 2018/19 , malgrado sia una industria insalubre di I classe.



Disertano la commissione ambiente e partecipano poco, da quello che ci risulta, alla commissione speciale sulla discarica, troppo presi a farsi selfie in giro per il territorio e a “scherzare” attraverso i giornali locali sulle questioni ambientali, evitando sistematicamente il problema discarica pur essendo questa a meno di 200 metri dal lago di porta, pur in presenza delle ripetute segnalazioni da parte di ARPAT all’autorità giudiziaria. La stessa ARPAT ha più volte segnalato inquinamenti nei pozzi di controllo della discarica, che arrivano fino in falda, di sostanze organoalogenati (tra cui il cloroformio). Non è ancora chiara la fonte di questo inquinamento ma ormai esiste ed è conclamato, tanto da richiedere una nuova istruttoria per

verificarne l’origine.



Tutto questo in un paese normale, in un comune con persone attente alla salute e al territorio dei propri cittadini, davanti alle proteste e richieste dei cittadini, del Comitato, delle associazioni ambientaliste, avrebbe dovuto far maturare nel sindaco e nella giunta l’intenzione di risolvere i problemi ambientali invece ci troviamo davanti al nulla. Nel mese di marzo del 2019 la giunta approva l’impegno formale di richiedere la Revisione AIA da parte del sindaco Lorenzetti, è passato un anno e nessun documento è stato fatto. La revisione AIA è una richiesta formale, legale e descritta nella normativa ambientale, un atto che può essere richiesto solo dal sindaco che ritiene importante avviare controlli e verifiche, su un impianto

che lavora sul proprio territorio, non ci sono risarcimenti da pagare, né cause giudiziarie nel richiederlo, perché è un documento legale e normato dalla regione Toscana e dalla legge nazionale. Eppure niente viene fatto, si può presupporre che il sindaco e la giunta di Montignoso e anche di Pietrasanta (che in verità lo ha chiesto due volte ma in maniera però inesatta) ritengano che la discarica non possa essere causa di problemi ambientali, che non possa inquinare le falde acquifere, che non possa emettere gas e odori e che non si possa, attraverso una revisione AIA, rivalutare e migliorare la normativa di controllo dell’ impianto,

che è alquanto lacunosa in molte parti e in particolar modo nei controlli ambientali.



Parlano di tavoli di concertazione , quando non partecipano e non sfruttano il primo vero strumento che sono le commissioni ambiente, parlano di tecnici ed esperti quando per loro stesse dichiarazioni non hanno personale competente in questioni ambientali, parlano di confronti e fanno tante chiacchere, ma le questioni ambientali si risolvono esclusivamente con atti ufficiali , perché a forza di chiacchere ci ritroveremo con la discarica piena a 100 metri , con un SIN/SIR come a Massa , le falde inquinate e una zona naturale protetta “seccata” e la colpa sarà solo di chi, pur sapendo dove si trova il problema, ha preferito guardare da altre parti e ignorare ripetutamente ogni segnale di allarme.



Perché per risolvere i problemi non ci vogliono persone di fiducia, ma persone competenti".