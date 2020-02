La Green Beach vince il premio Regione Liguria

Montignoso - «Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto e continuiamo a portare avanti ogni giorno con progetti e collaborazioni – afferma il Sindaco Gianni Lorenzetti presente ieri pomeriggio per la consegna del riconoscimento, promosso dalla UISP con il patrocinio della Regione Liguria, al Museo del Mare di Genova accanto all'Assessore Eleonora Petracci e alla Responsabile Nadia Bellè – e voglio ringraziare tutti i miei assessori Raffaello Gianfranceschi, Eleonora Petracci, Giorgia Podestà, Massimo Poggi, Andrea Gabrielli, perché grazie alla sinergia che siamo riusciti a creare questa spiaggia è diventata un esempio anche per altre realtà territoriali. Non è tanto aver vinto e realizzato un progetto – continua il Sindaco – ma aver messo insieme un'idea vincente e continuare a gestirla, il tema della disabilità, il tema ambientale, la capacità di far vivere la spiaggia a tutti in primo luogo ai bambini».



La Green Beach è stata inaugurata nel luglio del 2018 e realizzata grazie a un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – il cui capofila è la Regione Toscana – e dal Comune di Montignoso, le motivazioni che hanno portato al riconoscimento del premio partono proprio dalla parola "accessibilità", per aver saputo "recuperare l'ambiente e legarlo al sociale da questo concetto ha preso vita un progetto approdato stabilmente all'interno di un circuito internazionale. Da un modello di spiaggia piu` "verde possibile" ad una "spiaggia accessibile" coniugando la valorizzazione del patrimonio naturale con la possibilita` di frequentare gli spazi da soggetti svantaggiati e Diversabili da una parte e dei bambini e delle bambine dall'altra. Un innovativo modello che ha permesso a tutti, nessuno escluso, di "scoprire" e vivere il Mare coniugando momenti di gioco e di relax ad attivita` che spaziano da appuntamenti formativi a quelli sportivi, a laboratori culturali ma soprattutto tanto divertimento. Punto informazioni zona mare, parcheggi per portatori di handicap, percorso fin dentro l'acqua per soggetti con difficolta` e disabilita`, punto di sosta e di ristoro della "Pedociclabile Tirrenica", spiaggia dei bambini e delle bambine».