Divertirsi consapevolmente, in partenza il progetto `SOS Unità Mobile`

Montignoso - "Stop, soffia e party", ovvero come divertirsi consapevolmente: È lo slogan che sintetizza al meglio il progetto “SOS Unità Mobile” in arrivo stasera al Cinquale per far conoscere ai giovani i rischi e le responsabilità correlati all'uso di alcool alla guida.



Frutto dell'accordo siglato martedì mattina a Palazzo Ducale dalle Amministrazioni comunali di Montignoso, Massa e Carrara, dall'Azienda Toscana Nord Ovest U.F. Ser. D. Zona Apuane e dalla Comunita` Terapeutica Monte Brugiana, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, la campagna d'informazione partirà dalla costa di Cinquale per arrivare fino a Marina di Carrara a Settembre.



«Un'opera di sensibilizzazione che come Comune riteniamo importante rivolgere ai giovani in modo così semplice e diretto – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – stasera faremo da ente apripista a una serie di appuntamenti su tutto il nostro territorio di costa. Fare informazione e dialogare con i nostri ragazzi significa partecipare attivamente, fare prevenzione e tutelare il diritto alla salute, ma soprattutto permette di rendere proprio i nostri ragazzi gli attori principali stimolando la loro consapevolezza».



Lo spazio, composto da un gazebo e da un furgone, verrà installato vicino al Beach Club Versilia e al Sunset dalle 22.00 alle 03.30 tra la notte del 8 e 9 agosto, saranno presenti operatori della ASL e della Comunità Monte Brugiana pronti a parlare di tutti i rischi che si incorrono, per sé stessi e per gli altri, mettendosi alla guida sotto effetto di alcool, verranno somministrati questionari anonimi, prove dell'alcool test e distribuiti braccialetti.



«Il progetto nasce come esperimento ma vorremmo renderlo un'attività programmata per il prossimo anno già a partire da questo inverno – spiega il Dott. Maurizio Varese – riteniamo importante, in particolare nei confronti degli adolescenti, essere presenti sul territorio come punto di riferimento, soprattutto in contesti pericolosi per il divertimento. Molti giovani purtroppo assumono alcolici, anche in modo massiccio nel fine settimana – fenomeno chiamato “binge drinking” – ma non hanno ancora una consapevolezza di quanto il loro fisico possa tollerare l'alcool, senza contare che non hanno ancora sviluppato pienamente il metabolismo epatico. Un'iniziativa non certo per reprimere ma per riflettere ed essere un aiuto per tutti i nostri ragazzi».



Un impegno in prima linea anche da parte degli stessi locali che hanno aderito con grandissimo entusiasmo e convinzione all’iniziativa, «ci si può divertire insieme agli amici senza superare i limiti. È questo il messaggio che insieme agli altri gestori che hanno aderito al progetto vogliamo far passare – commentano insieme il General Manager Federico Bertilorenzi del Beach Club e la direzione del Sunset – nessuno è contrario al divertimento, ma siamo tutti contrari al divertimento che genera disordine e pericolo. Siamo al servizio delle forze dell’ordine e di tutti gli attori di questo progetto sperimentale che ha il chiaro obiettivo non di punire ma di educare. Noi tutti siamo impegnati per educare al divertimento di qualità. Non ci tiriamo indietro di fronte a questo compito».