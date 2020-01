Befana di Montignoso, tutte le informazioni legate al traffico

Montignoso - Dalle 21.00 di oggi, domenica 5 gennaio, alle ore 07.00 di domani, 6 gennaio, in occasione della manifestazione della Befana a Montignoso sono vietati: su tutto il territorio comunale la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro; su tutte le aree pubbliche delle frazioni di Piazza, Prato e Capanne la detenzione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro. Da lunedì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, è istituito divieto di transito e sosta con rimozione coatta in Piazza Bertagnini, via Santa Maria come sarà reso palese dalla segnaletica apposta.



Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Paolini, Piazza Vittorio Veneto, via S. Eustachio dalle ore 18.00 di oggi alle 03.00 di domani, salvo rimozione anticipata della segnaletica;



Divieto di sosta con rimozione coatta in via Roma e via della Resistenza in fraz. Piazza, tra il ristorante "IlFrantoio" e l'intersezione con via Guadagni, limitatamente ai tratti indicati dalla segnaletica, dalle 18.00 di oggi alle 03.00 di domani salvo la rimozione anticipata della segnaletica;



Divieto di sosta con rimozione coatta in via Roma fraz. Piazza nel tratto antistante il Bar Corotti (area sosta riservata ai mezzi di soccorso e Polizia) dalle ore 18.00 di oggi alle ore 03.00 di domani;



Divieto di transito in Piazza Vittorio Veneto, via S. Eustachio ,via Gabbiano, via Chiavica, via Borela dalle ore 21.00 di oggi alle 03.00 di domani salvo rimozione anticipata della segnaletica;



Divieto di accesso eccetto residenti in via Roma loc. Prato direzione monti dalle ore 22.00 di oggi alle ore 03.00 di domani (da valutare al momento) salvo rimozione anticipata della segnaletica.



Il giorno 06.01.2020, in occasione della manifestazione “La Notte dei Pefan” che si svolgerà nella frazione di Piazza, i pubblici esercizi ricadenti nella zona a monte della S.S. Aurelia dovranno essere chiusi al pubblico entro le ore 02.00.