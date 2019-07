Al Cinquale parte il servizio di Guardia medica turistica

Montignoso - Torna la Guardia turistica, il servizio di assistenza sanitaria garantito per tutto il mese di luglio e agosto e che servirà per venire in contro ai semplici bisogni del turista o urgenze evitando di creare flussi continui al pronto soccorso. A partire da oggi, venerdì 5 luglio, il servizio sarà disponibile a tutti i turisti presso l’ambulatorio in via Gramsci 5 (all'interno di Piazza Maccari di fronte alla Farmacia) e rimarrà attivo il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 mentre il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.



Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con Usl Toscana Nord Ovest: “Avremo la possibilità di coprire eventuali urgenze e necessità dei turisti che scelgono la nostra zona come meta di villeggiatura – ha detto l’assessore Giorgia Podestà accanto alla dottoressa Monica Guglielmi Direttore della Zona Distretto delle Apuane, alla dottoressa Giulia Ceragioli Responsabile di Massa Montignoso e alla responsabile Nadia Bellè – siamo molto soddisfatti di poter ricreare questo servizio che era presente anni fa e adesso nuovamente disponibile, soprattutto in un momento come quello estivo dove aumentano sensibilmente le presenze sul territorio e di conseguenza si registra un incremento delle richieste di assistenza medica”.



Le prestazioni offerte dai tre medici che si alterneranno per tutto il periodo estivo sono: di assistenza medica, visite ambulatoriali, visite domiciliari, primo soccorso e visite urgenti anche per i cittadini residenti. Cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio sono esclusi dal pagamento del servizio, che va dai 10 ai 15 euro.