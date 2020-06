Montignoso - 2020 anno difficile e diverso dagli altri, ma quest'anno per la prima volta alla Green Beach Montignoso verrà issata la tanto abita Bandiera Blu, riconoscimento conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto tenendo in considerazione, ad esempio, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

A questa grande novità se ne aggiungono altre, come il Punto info, il Punto Blu e nuovi spogliatoi che verranno messi a disposizione dei bagnanti della Green Beach per facilitare loro il soggiorno.



Nonostante l'emergenza Covid l'amministrazione comunale ha deciso di riaprire ufficialmente i battenti inaugurando l'estate 2020 partendo proprio da quello che è "il fiore all'occhiello" della costa montignosina, festeggiando, seppur in maniera sobria visto i tempi che corrono, un traguardo tanto ambito e desiderato. "E' stata una corsa contro il tempo - hanno spiegato questa mattina in conferenza stampa gli assessori Eleonora Petracci, Giorgia Podestà, Andrea Gabrielli insieme al vicesindaco Raffaello Gianfranceschi e la dottoressa Nadia Bellè - Non è stato nemmeno facile, visto il periodo storico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma ne siamo veramente orgogliosi. La Bandiera Blu non si "vice" solo per l'acqua pulita o per le belle spiagge, ma anche per la diffusione nelle scuole dell'educazione ambientale e per la gestione ambientale".



La Green Beach, inaugurata nell'estate 2018 a Cinquale, è stata la prima spiaggia comunale che collega il viale a mare con la battigia, un percorso senza ostacoli accessibile e tutti, nessuno escluso, poichè consente anche alle persone diversamente abili di vivere serenamente una giornata al mare a costo zero.



Quest'anno, a causa del Covid, come in tutti gli stabilimenti balneari, turisti e cittadini dovranno avere alcune piccole accortezze che consentiranno a tutti di poter usufruire della spiaggia in sicurezza: automunirsi di gel disinfettante mani, compilare i moduli per la tracciabilità ogni qual volta si accede allo stabilimento, mantenere le distanze di sicurezza (quattro metri tra un ombrellone e l'altro, e un metro tra non congiunti).



Per chi volesse assistere alla cerimonia della Bandiera Blu, l'appuntamento è per domani (1 luglio 2020) alle ore 10 presso la Green Beach di Cinquale alla presenza dell'amministrazione, delle Autorità e dei bambini del Centro Estivo di Montignoso.

LUCREZIA MAGLIO

30/06/2020 19:06:52