Montignoso - Una promessa, poi la sconfitta nel 2017 e finalmente quest’anno la “vittoria”: Montignoso è Bandiera Blu. Nonostante il difficile momento storico e il divieto di balneazione istituito da Arpat nel mese scorso, questa mattina alla Green Beach di Cinquale è stata issata la tanto ambita Bandiera Blu, simbolo di qualità e attenzione al territorio, assegnata per la prima volta in assoluto al paese.



Alla cerimonia di questa mattina, 1 luglio 2020, hanno preso parte il sindaco, Gianni Lorenzetti, accompagnato dai suoi assessori, il prefetto Paolo D’Attilio il vicequestore Antonella Chiapparelli, i vertici territoriali di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e guardia costiera. A celebrare il riconoscimento, anche la presidente dell’associazione Balneari di Cinquale, Romina Bertocchi, e alcuni bambini del centro estivo di Montignoso.



Dopo il riconoscimento a Carrara e Massa, anche Montignoso stamattina ha festeggiato, seppur in maniera sobria, l’ambito e tanto sospirato traguardo. “Non è stato facile – ha detto il primo cittadino questa mattina – La Bandiera Blu non è in vendita, è una cosa seria, e la si ottiene solo se ci sono i requisiti e le condizioni necessarie. Avere i criteri di eccellenza delle acque è la base per ottenere la Bandiera – continua Lorenzetti rispondendo alle critiche mosse nei giorni scorsi riguardo il divieto di balneazione nelle zone di Cinquale Est e Ovest – ma non è solo quello. Bandiera Blu è anche servizi come quelli che abbiamo organizzato alla Green Beach, pensata anche per i diversamente abili, abbiamo anche ampliato la raccolta differenziata ed educato i nostri bambini a prendersi cura dell’ambiente”.



“Sono fiero del Comune di Montignoso che per la prima volta è entrata a far parte di quella cerchia di località turistiche e balneari riconosciute a livello internazionale come eccellenti – ha detto il Comandante della Capitaneria di Porto, Luciano Giuseppe Aloia - E’ un simbolo che riconosce l’alto senso di responsabilità dell’amministrazione, dei suoi concittadini, degli operatori balneari e di tutti gli operatori turistici che hanno saputo, durante l’emergenza sanitaria, adoperarsi per tutto quanto era necessario e doveroso affinché oggi si potesse finalmente issare questa bandiera. Sono orgoglioso e privilegiato di condividere con voi questo momento”. “Sono molti anni che noi balneari aspettiamo questo momento – commenta la presidente Bertocchi – in quanto nella provincia di Massa-Carrara eravamo l’unico Comune a non avere la Bandiera Blu, non è stato facile perché sono veramente molti i requisiti da ottenere. Spero solamente che questo non sia l’ultimo anno”.



Oltre al riconoscimento internazionale promosso dall'organizzazione non-governativa e no-profit “Foundation for Environmental Education” (Fee), oggi è stata ufficialmente inaugurata anche la Green Beach con i suoi nuovi spogliatoi, il suo Punto Blu e il Punto Info. Le novità per il litorale montignosino non finiscono qua: questa mattina il prefetto durante la cerimonia ha annunciato il Comune ha ottenuto un finanziamento di 32 mila euro per spiagge ancora più sicure.

LUCREZIA MAGLIO

01/07/2020 16:30:31