Massa - "Con la riapertura della Biblioteca Civica abbiamo ottenuto un grande risultato, dimostrando alla città che le giovani generazioni sono ancora in grado di mobilitarsi e di organizzarsi per mettere pressione ai propri amministratori su temi di primaria importanza". Lo scrive in una nota il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara. "Ma la battaglia per la cultura a Massa non finisce qui. Vogliamo di più.



Per questo motivo, nella giornata di oggi consegneremo le 500 firme raccolte per il miglioramento dei servizi della biblioteca e per l'allestimento di nuove sale letture sul territorio comunale, poiché gli studenti anche in tempi di Covid hanno diritto ai loro spazi. Come già dichiarato pubblicamente il mese scorso, abbiamo indicato all'Amministrazione villa Cuturi, palazzo Nizza e il parco della Rinchiostra come possibili soluzioni per nuove sale lettura, perché crediamo che attraverso questi spazi sia possibile rispettare le sacrosante esigenze degli studenti ma anche valorizzare siti unici della città di Massa. Grazie alla collaborazione del Consigliere Comunale Elena Mosti, alla petizione abbiamo affiancato una interpellanza dove le proposte sopracitate vengono sviluppate e portate direttamente sul tavolo dell'amministrazione. Dopo due anni di vacui spot gli studenti di Massa attendono risposte all'altezza del problema posto: investire sulle sale letture è un buon modo per cominciare a risollevare le sorti culturali di un'intera città. La palla passa all'Amministrazione. Questa volta però non ci accontenteremo di un post sui social, serviranno soluzioni praticabili fin da subito; se così non sarà siamo pronti a tutto, se necessario anche ad occupare".

REDAZIONE

03/07/2020 17:31:25