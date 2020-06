Massa - Caos e assembramenti, alta tensione stamani, giovedì, al Cup di via Bassa Tambura a Massa, dove è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Molte le persone in fila dalle prime ore della mattina per effettuare i prelievi di sangue e per le prenotazioni di prestazioni mediche.



Una situazione che pone, ancora una volta, al centro delle cronache i centri unici di prenotazione dell'Asl:oggi gli addetti dei Cup sono tornati al lavoro dopo tre giorni di sciopero in cui hanno incrociato le braccia per chiedere un posto di lavoro stabile.



Evidentemente oggi, dopo giorni in cui la possibilità di prenotare era ridotta al minimo, le richieste erano molte e hanno prodotto code e attese lunghissime che hanno scaldato gli animi in via Bassa Tambura. Non sono mancati i momenti di tensione: sono anche volate parole grosse, tanto che il personale sanitario è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine per riportare la calma.



L'intervento è prontamente avvenuto, producendo gli effetti sperati: la situazione si è tranquillizzata anche se durante il prosieguo della mattina l'affluenza di persone nella struttura sanitaria è rimasta molto alta.

M.B.

25/06/2020 11:31:49