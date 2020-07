Massa - Riceviamo e pubblichiamo da Italia Nostra (sezione Massa-Montignoso) il seguente comunicato in merito ad alcuni atti di vandalismo registrati nel territorio apuano:



Purtroppo questa mattina abbiamo dovuto prendere atto di uno spregevole caso di vandalismo che ha colpito il centro città: in pratica tre belle piantine di pregevole fattura ed importanza vegetale sono state vandalizzate e ridotte a miserevoli tronconi dai soliti ignoranti nemici della natura e dell’ambiente. Si tratta di tre esemplari di ilex-aquifolium-aurea e di un acer- palmato-japonica inserite nell’aiuola pensile posta a cornice davanti all’edificio delle poste cittadine.



In realtà non soppiamo cosa sia successo e non immaginiamo neppure i motivi di questo particolare accanimento verso l’arredo arboreo delle poste comunque e qualunque siano i motivi l’atto oltre ad essere condannato va sicuramente perseguito se é possibile ricercando anche gli autori per una severa sanzione.

