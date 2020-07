Massa - ASMIU comunica che prende avvio il PROGETTO VERDE.



"Da sabato 4 luglio faremo la raccolta degli sfalci verdi a domicilio. Tale servizio è rivolto alle utenze domestiche (famiglie)".



La raccolta domiciliare del verde interessa due zone:

? ZONA LEVANTE – area compresa tra l’autostrada e il Lungomare e tra il Viale Roma e il

confine con Montignoso – Avvio del servizio sabato 4 luglio 2020

? ZONA PONENTE – area compresa tra L’autostrada e il Lungomare e tra Viale Roma e

confine con Carrara – Avvio del servizio lunedì 6 luglio 2020



Il ritiro dei sacchi degli sfalci è settimanale:

? ZONA LEVANTE - ogni sabato a partire dalle ore 7:00

? ZONA PONENTE – ogni lunedì a partire dalle ore 7:00

Cosa si può conferire: sfalci d’erba e piccole potature (es. rametti) in sacchi ben chiusi,

non superiori ai 15 kg l’uno, per un totale di 5 sacchi.



Per ogni sacco ritirato verranno rilasciati dai nostri addetti un numero pari e uguale di

sacchi nuovi (sistema "1 contro 1").



All’avvio del Progetto Verde gli utenti potranno per la prima volta conferire il verde in

sacchi generici dalla volta successiva si dovranno utilizzare obbligatoriamente sacchi

verdi, marchiati ASMIU.

REDAZIONE

02/07/2020 08:05:19