Massa-Carrara - Brusco stop al bel tempo su Massa-Carrara e scatta l'allerta per tutta la provincia. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico da mezzanotte alle 14 di domani, sabato 4 luglio. Di seguito riportiamo i fenomeni previsti nelle prossime ore tratti dal bollettino della Protezione civile.



Un modesto peggioramento è atteso tra venerdì e sabato, quando saranno possibili temporali sparsi, localmente forti.

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, venerdì, possibilità di precipitazioni sparse, anche temporalesche, a carattere sparso sui settori appenninici, a carattere isolato anche sul senese e sull'aretino. Si prevedono cumulati medi attorno a localmente significativi sull'Appennino settentrionale e alto Mugello, non significativi altrove; massimi puntuali fino a localmente elevati, più probabili in prossimità dei crinali appenninici. Intensità oraria fino a molto forte.

Dalla sera di oggi e per la giornata di domani, sabato, precipitazioni a carattere sparso, prevalentemente temporalesche, possibili su tutto il territorio, più probabili e frequenti fino alla mattina di domani sulle zone meridionali e su quelle occidentali; dal pomeriggio di domani, precipitazioni via via più isolate e concentrate sulle zone più meridionali della regione; cumulati medi non significativi con massimi puntuali fino a elevati e intensità oraria fino a molto forte.

TEMPORALI: nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì, possibilità di isolati temporali, localmente forti, sui crinali appenninici e sulle province di Siena e Arezzo. Dalla sera e per la giornata di domani, sabato, possibilità di forti temporali su tutta la regione, più probabili e frequenti fino alla mattina di domani sulle zone meridionali e su quelle occidentali. Saranno possibili grandinate e forti raffiche di vento nei temporali.

03/07/2020 13:31:35