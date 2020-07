Marina di Massa - «Sono 11 giorni oggi che l’Asmiu non passa a ritirare l'immondizia. La nostra isola ecologica è stracolma e la situazione non è più tollerabile, non solo da un punto di vista di decoro ma anche e soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario». È la direzione del campeggio “La Quiete” della Partaccia a intervenire per cercare di smuovere una situazione critica che si trascina ormai da molto tempo.



«L’ultima volta sono – spiegano dal camping – gli operatori di Asmiu sono passati lo scorso 22 giugno. Da allora la spazzatura ha iniziato ad accumularsi fino a raggiungere livelli mai visti. La puzza è insopportabile e alcuni clienti ci hanno segnalato anche la presenza di ratti “grossi come dei gatti”, hanno usato proprio queste parole. Per non parlare delle mosche».



«L’emergenza covid – concludono – ci ha obbligato, giustamente, a seguire precise normative di sanificazione degli ambienti del campeggio e procedure per accogliere i nostri clienti in totale sicurezza e poi dobbiamo sopportare queste situazioni. Abbiamo chiamato più volte sia l’Asmiu che la polizia municipale ma a oggi tutto tace. Non si può continuare così».



E in redazione nelle ultime ore sono giunte altre segnalazioni da parte di cittadini che evidenziano situazioni simili in zona Partaccia e Marina di Massa centro a quelle del campeggio "La Quiete".

REDAZIONE

01/07/2020 12:29:18