Marina di Massa - Lunedì 29 giugno 2020, nel rispetto delle disposizioni di attenzione intervenute per il periodo critico che il Paese e il mondo sta vivendo, e cioè obbligo di mascherina e distanziamento come previsto, ma con l'intento di non abdicare allo svolgere di attività salutari per il fisico e per la mente, dopo quattro mesi di forzata interruzione con orario estivo e cioè alle 18 si svolgerà la passeggiata della salute organizzata dalla Pro loco di Marina di Massa.



Ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido, la passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport.



REDAZIONE

27/06/2020 11:01:02