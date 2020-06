Lunigiana e Apuane - È tutto pronto, la "cena" sarà servita a partire dalle 21.15 su Sky Uno. Andrà in onda stasera la puntata di "4 Ristoranti", la celebre trasmissione di Alessandro Borghese, girata in Lunigiana lo scorso dicembre. Si tratta dell'ultima puntata della sesta edizione del noto programma di successo di Sky Uno. Un'occasione unica per far scoprire all'intera nazione i luoghi e i prodotti lunigianesi, soprattutto in una fase in cui il turismo inizia a riprendere vita in seguito al blocco dovuto all'epidemia da coronavirus. In puntata i riflettori saranno puntati sul Castello di Pontebosio e Montagna Verde di Licciana Nardi e Ca' Vidè e Quinta Terra a Fosdinovo.



“E’ il trionfo della cucina lunigianese. – spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara – Un enorme spot per la Lunigiana, la provincia di Massa-Carrara, la Toscana e per le aziende agricole che dimostrano e mostrano, anche in questa particolare occasione, la nostra ristorazione tipica e la qualità dei prodotti che vengono impiegati nella preparazione. Ricordo che in Toscana gli agriturismi utilizzano solo ingredienti toscani e prodotti in Toscana. E’ una cucina tipica a 100%. Da questo spot televisivo uscirà vincitore la Lunigiana”.



La passione per la cucina, per i fornelli, è una vera fissa per gli italiani. Un italiano di quattro (25%) partecipa a community/blog/chat in internet centrate sul cibo che è l’argomento più seguito in rete dove addirittura il 30% posta foto dei piatti serviti al ristorante o preparati in cucina e, tra questi, il 19% lo fa qualche volta, il 9% spesso ed il 2% regolarmente. La passione per il cibo – prosegue Coldiretti – emerge però anche dal seguito dei programmi televisivi di ricette e cucina o di gare tra chef che vengono seguite regolarmente dall’11% degli italiani e spesso da un altro 26%. Il 41% degli italiani considera entusiasmante il mestiere di chef mentre il 26% lo giudica è prestigioso. Una tendenza confermata dalla passione in cucina degli italiani che nel 30% dei casi dichiarano di amare molto lo stare ai fornelli, nel 39% abbastanza, nel 23% poco e solo nell’8% per niente. Una attenzione inimmaginabile nel passato – nota la Coldiretti – con l’abilità nel cucinare che è diventato un’attività di massa rappresentativa di uno stile di vita e portatrice di grande gratificazione personale. Anche se è ancora una pratica prevalentemente femminile si afferma soprattutto nelle giovani generazioni con una partecipazione maschile senza precedenti. Un modo per esprimere creatività ma anche un momento di svago da condividere con gli amici.



"Due agriturismi di Terranostra Coldiretti – aggiunge l'associazione di categoria – sono protagonisti a “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese. I due agriturismi protagonisti sono Montagna Verde della famiglia Maffei e Cà Vidè di Francesca Aliboni. Si tratta di due realtà molto note nel panorama della cucina tipica che hanno saputo trovare la sintesi tra qualità e legame con il territorio e servizi".

25/06/2020 12:46:11