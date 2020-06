Lunigiana e Apuane - Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, sull'autostrada A15 della Cisa nel comune di Pontremoli. L'allarme è scattato intorno alle 18 e alle 18.20 circa squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Aulla del Comando VVF di Massa-Carrara congiuntamente a quelle del Comando di Parma sono intervenute per un incidente stradale al chilometro 60.



Le squadre del comando di Parma stavano rientrando da un altro intervento di incendio camion nella corsia Sud e si trovavano sul sito del sinistro per primi, seguiti a breve dalla squadra del distaccamento di Aulla che a sua volta stava rientrando da un'operazione di ricerca di una persona.



Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che tre vetture e un camion erano rimaste coinvolte in un incidente. I pompieri hanno così provveduto a estrarre i feriti dalle auto con le attrezzature predisposte. Il ferito più grave è trasportato con l'elicottero Pegaso 3 all'ospedale. In tutto sono state tre le persone soccorse dagli operatori del 118. Le operazioni si sono concluse intorno alle 20.

REDAZIONE

22/06/2020 22:21:47