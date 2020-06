Lunigiana e Apuane - Un biker di 44 anni è morto questo pomeriggio sul Monte Prana. Il Soccorso Alpino è stato attivato intorno alle ore 14 per intervenire sull'altura. Sul posto l'amico dell'uomo, un biker, che sarebbe caduto sul sentiero che da Metato si collega alla vetta.

I soccorsi hanno inviato sul posto le squadre a terra composte da tecnici e personale sanitario da Ritrogoli con la stazione di Lucca e da Metato con la Stazione di Querceta.

Nel frattempo Pegaso 3, elicottero del 118 adibito agli interventi sanitari, ha raggiunto il posto intorno alle 17, sbarcando medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.

Una volta arrivato sul posto, il medico non ha potuto che constatare la morte dell’uomo (A.P.), classe 76 di Camaiore.

In questi istanti il Pegaso 3 sta procedendo al recupero della salma.

REDAZIONE

27/06/2020 17:01:32