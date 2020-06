Lunigiana e Apuane - Dal 1° luglio Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara) avrà finalmente attiva una postazione 118 di ambulanza con sanitario a bordo. «Una risposta e un risultato importante che il sindaco Roberto Valettini e l’amministrazione hanno ottenuto per la sicurezza dei propri cittadini, che viene sempre prima di tutto, specialmente in questa fase di emergenza» commenta l'amministrazione aullese.



La postazione sarà presidiata dalle 8 alle 20 di tutti i giorni mentre le rimanenti 12 ore saranno presidiate, come di norma, da un'ambulanza con soccorritori a bordo della Cri di Albiano. «Un ringraziamento sentito – afferma il Comune – va ai vertici Asl che hanno accolto la richiesta frutto di un impegno costante da parte del primo cittadino, e alla Cri per la grande disponibilità».

REDAZIONE

28/06/2020 12:03:00