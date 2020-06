Carrara - La Lega Pro ha ufficializzato match ed orari del primo turno dei Play-Off di Serie C, che prenderanno il via domani, martedì 30 giugno.



Chi vincerà, accederà direttamente al secondo turno dei Play-Off; in caso di pareggio nei 90' regolamentari, invece, la squadra che accederà sarà quella con il miglior piazzamento secondo le graduatorie di riferimento.



Di seguito le date con le partite in programma:



Martedì 30 giugno

Girone A: Novara-Albinoleffe (20.30)

Girona B: Padova-Sambenedettese (20.45)

Girone C: Catania-Virtus Francavilla; Catanzaro-Teramo.(20.30)



Mercoledì 1 luglio ore 20.30:

Girone C: Ternana-Avellino (20.30)



__________________

ennemor

REDAZIONE

29/06/2020 10:54:13