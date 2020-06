Carrara - Tre pareggi su quattro nelle gare playoff di questa sera. Nel girone A di questa sera una X a reti bianche tra Novara ed Albinoleffe.



Si sono disputati oggi anche le gare di ritorno dei playout di Serie C, econ i verdetti conclusivi.

L’Imolese del presidente Lorenzo Spagnoli ,pareggiando per 0-0 contro l’ArzignanoChiampo ,è riuscita a salvarsi grazie al 2-1 dell’andata.

Sempre per un pareggio si salva la Pergolettese contro la Pianese ma in questo caso il pari è arrivato sul 3-3 (andata 0-0). Vince in casa il Picerno contro il Rende per 3-0, guadagnando così la salvezza come la Sicula Leonzio che con la vittoria casalinga contro il Bisceglie ottiene la salvezza definitiva.

Salvi anche il Fano grazie alla vittoria esterna a Ravenna e l’Olbia allo scadere contro la Giana Erminio (andata 1-0).



PLAYOFF 1° turno

(in neretto le squadre che passano il turno)



Novara-Albinoleffe 0-0

Padova-Sambenedettese 0-0

Catanzaro-Teramo 0-0

Catania-V Francavilla 3-2



PLAYOUT gare di ritorno

(in neretto le squadre salve)



Pergolettese-Pianese 3-3

Giana Erminio-Olbia 1-1

Imolese-Arzignano 0-0

Ravenna-Fano 0-1

Picerno-Rende 3-0

Sicula Leonzio-Bisceglie 1-0

