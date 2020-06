Carrara - Il presidente del Consiglio Michele Palma annuncia la convocazione del Consiglio Comunale di Carrara, convocato con le modalità e nei termini di cui agli artt. 47 e 48 del vigente Regolamento, in adunanza urgente e in seduta pubblica, senza la partecipazione del pubblico, al fine di evitare assembramenti nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza Covid-19, per il giorno lunedì 29 giugno, alle ore 18.00, presso il palazzo comunale.





REDAZIONE

26/06/2020 21:11:43