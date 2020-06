Carrara - «Visto il momento storico di grande difficoltà per tutti, l'amministrazione ha dato segnali concreti per essere di supporto alle attività commerciali di tutto il territorio, cogliendo anche le occasioni che si sono aperte grazie agli interventi del governo, come ad esempio l’estensione a costo zero del suolo pubblico o lo slittamento dei pagamenti di Imu e Tari». Lo ha scritto in una nota la maggioranza del M5s di Carrara.



«Come gruppo di maggioranza – hanno evidenziato – abbiamo dato un indirizzo politico preciso sulle eventuali manifestazioni durante il periodo estivo, cercando di tutelare le attività ristorative che da decenni operano sul territorio e cercano di resistere incontrando ogni giorno difficoltà di varia natura ed evitando l'organizzazione di streetfood».



«Le difficoltà imposte dal covid19 – hanno aggiunto i pentastellati – hanno chiamato tutti noi ad affrontare sfide impreviste e a individuare soluzioni nuove per limitare le conseguenze negative della pandemia. In quest’ottica, i commercianti potrebbero valutare l’ipotesi di modificare l'orario di apertura dei negozi a ridosso del fine settimana, da giovedì a sabato, spostandolo verso la fascia serale per andare a incrociare gli eventi/il passeggio che nelle giornate di maggior calura si concentra dopo le 18. Questo darebbe la possibilità a cittadini e turisti di fare shopping la sera, dopo una giornata in spiaggia e mentre si godono le ore più fresche».

REDAZIONE

30/06/2020 07:00:41