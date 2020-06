Seconda Categoria - Si riunisce la famiglia Mencatelli. La società medicea dopo l'esaltante dichiarazione del presidente Fiori della scorsa settimana, passa ai fatti e con una grande azione di mercato, lavoro certosino e importante svolto dal neo ds Bianchi, nella serata di mercoledi 24 giugno ha reso ufficiale l'acquisto del forte attaccante Massimo Mencatelli, "fratello d'arte" dell'attuale mister ed ex "condor" Marco.



Giocatore importante arrivato al pieno della maturità calcistica, nelle ultime due stagione con i "Galletti" in Prima Categoria ha messo a segno ben 31 reti. Ragazzo che cresce nelle giovanili dello Spezia dove gioca 4 anni per poi passare alla Juniores Nazionale della Sarzanese. Dopo 3 anni in Eccellenza e Promozione con la maglia del Magra Azzurri, sale nella sua Lunigiana dove vince con il Serricciolo in campionato di Seconda Categorie e ben figura in Promozione con il Lunigiana, dove gioca due stagioni. Poi il ritorno con i "Galletti" e dopo due importanti stagioni, sottolineiamo la vittorie dei playoff 2018/2019, decide di approdare per la prima volta nella squadra del suo paese, dove ad attenderlo c'è il fratello Marco, l'allenatore della squadra.



Un grande arrivo per la Fivizzanese che lancia un segnale importante alle concorrenti lunigianesi e non. Intanto continuano i colloqui del due Fiori/Bianchi che non hanno certo deciso di fermarsi qui, nei prossimi giorni potrebbero essere presentati altri tasselli di spessore.

