- C’è un nuovo talento massese nel panorama sportivo internazionale. Non si tratta di calcio, ne di basket o pallavolo, stiamo parlando di onde, di gente che vive sulla spiaggia, stiamo parlando di Surf., classe 2004, appena adolescente che a 15 anni si è classificato quarto nella prestigiosadi Capo Mannu ad Oristano (Sardegna), in gara con campioni di livello internazionale di ogni età.Il ragazzo viene da una famiglia di surfisti, il padre Marco è stato un calciatore dilettante ma con il Surf come seconda passione. Il nonno è il mitico Pampino, il “Pampas”, uno dei primi surfisti in Italia, una sorta di leggenda per i ragazzi cresciuti nelle spiagge della Versilia. Per questo Noah inizia a "surfare" a soli cinque anni, prova tutti gli sport ma capisce subito che la tavola è la sua vocazione. Le onde della costa massese non sono delle migliori, ma abbastanza per buttarsi in acqua ogni volta che si alza il mare. La fortuna del ragazzo è la decisione della sua famiglia, nel 2013, di andare a vivere a Fuerteventura, isola della Canarie famosa per il deserto del nord, il forte vento e le onde. Il sogno di Noah si avvera, andare in mare tutti i giorni con onde perfette e ottimi maestri.Così inizia a competere e dimostra subito di “avercela”, piazzandosi secondo nella Tappa del Circuito Canario di, Gran Canaria, e quinto classificato nella Tappa B, Lavafish Surf Seriose in Tenerife.Nel 2018 la famiglia torna a Massa e Noah continua ad allenarsi e competere, viaggiando appena può con la sua tavola fra Fuerte, Spagna, Francia, Maldive e Australia. A soli 15 anni ha già alle spalle un bagaglio d'esperienza importante e la dimostrazione è l’ultimo straordinario risultato ai, in gara con uomini navigati e di fama internazionale.Di seguito il link Instagram e Facebook del ragazzo:IG: @noahsurf_12 FB: www.facebook.com/PavoniTommasoNoah/

GIANLUCA MATELLI