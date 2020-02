Pallavolo, sabato da dimenticare

- Un sabato da dimenticare per le formazioni di Massa. Nulla da fare per i ragazzi della Fonteviva sia in Serie C che in Serie D. Sorride Filattiera, nel femminile, che si aggiudica il derby della Serie D contro Viviquercioli.0-3 (21-25/24-26/23-2%): Aliboni (C); Bagnoli; Briglia; Guadagnucci; Guidi; Lazzarini; Manfredi; Poli Doko. Allenatore sig. Saielli Davide: Alessandrini (C); Alpini; Barbini; Benedettelli; Cappuccini; Morviducci; Napolitano; Pellegrino; Rauso; Rossi. Allenatore sig. Rolando Fabrizio: sig. Campinotti Luca;: sig. Bertonelli MarcoUna montagna da scalare si presentava di fronte ai ragazzi di coach Saielli. La Fonteviva Massa, nel girone B della Serie C toscana, ha affrontato ieri 8 febbraio alle 18 l'Invicta Ma.pro.tec Grosseto, squadra col minuro numero di set persi e miglior quoziente set e quoziente punti.La squadra ospite, una corazzata, arrivava a Massa da seconda in classifica, ma grazie alla contemporanea sconfitta della capolista Cus Pisa, sul campo di Migliarino Volley, si è guadagnata la vetta solitaria del girone.Una vittoria netta per gli ospiti, un secondo set più lottato per i padroni di casa con qualche rammarico per non essere riusciti a portarlo a casa.Nonostante un passivo pesante, gli uomini di Saielli possono ancora sorridere guardando la classifica che li vede quarti a pari merito con Gs Vvf C Tomei Li e quindi in zona play-off.Prossimo impegno sul campo del Rosignano, terzultimo a 10 punti.Nulla da fare per le due compagini di Massa-Carrara nel girone B di Serie D maschile. La seconda formazione della Fonteviva Massa viene sconfitta alla palestra della Scuola Media Don Milani dalla più forte Pallavolo Delfino Pescia. I ragazzi apuani non hanno potuto niente e in 3 set hanno visto spazzate via le loro speranze di vittoria. 3-0 in favore degli ospiti che non hanno lasciato nulla agli avversari, come si evince dai pesanti parziali dei set: 18-25/18-25-13-25.Ma la Fonteviva sapeva con chi avrebbe avuto a che fare e cioè con una delle 3 squadre appollaiate al secondo posto del girone. I giovani massesi, coinvolti in zone più basse della classifica, possono comunque uscire a testa alta e pensare al prossimo impegno contro Pallavolo Cascina, in trasferta.Anche la Fanball Carrarese aveva di fronte a sè una delle 3 squadre che inseguono la capolista (Migliarino): Torretta Volley Livorno.I livornesi se ne sono andati dal Palazzetto di Avenza con un netto 3 a 0, mentre la Fanball non è ancora riuscire a muovere la classifica che li vede ultimi a 0 punti e con un solo set vinto.Ieri, alle 21, presso la palestra comunale di Filattiera è andato in scena un "derby" tra la Fanball Orsaro Filattiera e la Viviquercioli Massa. Le ragazze lunigianesi si sono aggiudicate la partita e l'importante scontro salvezza.Grazie alla vittoria contro Viviquercioli, infatti, Filattiera ha superato propio le massesi al terzultimo posto della classifica.Quinta sconfitta consecutiva per la formazione dei Quercioli che non riesce a tirarsi fuori dalla sabbie mobili.

NICOLA BONGIORNI