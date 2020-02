Pallacanestro Massa, i risultati

- Promozione Maschile Girone C:BRB Montecatini 86-68 Pallacanestro Massa: Vezzani S. 21, Fidi C. 16, Meacci S. 15, Villa L. 13, Nobile L. 10, Paganelli A. 6, Mema A. 3, Cecchi A. 2, Mencarelli N. ne.: Canciello C. 36, Olivi L. 11, Leovino L. 8, Adami M. 5, Simoncini M. 2, Borgioli L. 2, Correa De Oliveira P. 2, Hakmi Z. 2, Canciello L., Baracca M. ne, Giusti L. ne.Diciassettesima giornata del campionato di Promozione Toscana girone C di basket. Il fanalino di coda Pallacanestro Massa era impegnata sul campo del più attrezzato BRB Montecatini. Nonostante i 36 punti e l'ennesima prestazione maiuscola in fase offensiva da parte di Canciello, i biancorossi non sono riusciti ad evitare la diciassettesima sconfitta della loro stagione.Ancora 0 punti dunque, ma con la possibilità di muovere la classifica nella prossima giornata quando Pallacanestro Massa ospiterà BT87 Pistoia, alle 20.30 del prossimo 24 febbraio. I pistoiesei occupano il penultimo posto a 4 punti. I massesi avevano sfiorato la vittoria due giornate fa sul campo della Ludec Porcari e faranno di tutto per invertire la tendenza.Nel girone C anche Carrara Legends che in questa giornata ha riposato ed è stata raggiunta in vetta da Rossoblù Montecatini Junior, squadra che però deve ancora riposare. I carraresi torneranno a giocare il prossimo 25 febbraio alle 21.30, in casa contro Prato Basket Giovane per continuare la serie positiva ed avvicinarsi all'obiettivo.(16-25, 18-30, 26-42): Failla 12 Venturi L.7, Vanni 5, Rosi 5, Carolli 4, Verona 2, Venturi M. 2, Francavilla 2, Vermigli 2, Pardini, Pieroni F, Cantoni. Allenatore sig. Furlan. L.Le ragazze di coach Furlan invece se la sono vista contro la terza forza del campionato di promozione femminile: Fides Montevarchi.Nonostante il pesante divario in termini di punti e di classifica, le massesi hanno lottato soprattutto nei primi due quarti rimanendo vicine nel punteggio e mettendo pressione alle avversarie. Poi tra il terzo e il quarto periodo le ospiti hanno dilagato fino al vantaggio di 21 punti con cui si è conclusa la partita.Sconfitta che comunque non deve far abbassare la testa alle ragazze massesi che nonostante tutti i problemi attraversati in questa stagione stanno dimostrando grande passione e grande voglia di giocare e di mettersi in discussione. Cose senza cui fare sport diventa impossibile. Una realtà sana e passionale che continua ad andare avanti nonostante la mancanza di risultati e soprattutto di sostegno da parte dei tifosi nei confronti di quella che è l'unica società di basket della città.Per le ragazze il prossimo impegno sarà domenica 23 sul campo della Cestistica Rosa Prato.

NICOLA BONGIORNI