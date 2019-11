Massese-San Marco Avenza 0-1, vittoria storica per i rossoblù

Massa - ORE 16.19 Fischio finale. La San Marco Avenza passa il turno e ottiene una storica vittoria sul campo della Massese. I bianconeri collezionano la quinta sconfitta consecutiva e sembrano non riuscire ancora a vedere la luce



3 minuti di recupero



88' Cambio per la San Marco: entra Mosti D. per Cucurnia. [Massese 0-1 San Marco]



87' Ammonito Fusco per proteste. [Massese 0-1 San Marco]



81' Altro cambio per la Massese: dentro Faye per Marcon [Massese 0-1 San Marco]



79' Occasione San Marco, ancora in contropiede: Michelucci si ritrova da solo contro Giacobbe, ma si fa ipnotizzare. [Massese 0-1 San Marco]



77' Quattro cambi, due per parte. Per la Massese entra Materazzi per Forcella, Manfredi per Forcella. Per la San Marco entra Michelucci per Bascherini e entra Raffo per Gabrielli. [Massese 0-1 San Marco]



72' GOL SAN MARCO AVENZA: da un calcio d'angolo in favore della Massese, gli ospiti partono in contropiede con Ricci che ne salta due prima di appoggiare per Andreotti. Il bomber della San Marco conclude, Giacobbe para ma sulla respintas arriva proprio Ricci per il tap-in. [Massese 0-1 San Marco]



61' Cambio per entrambe le squadre: per la Massese entra Fusco per Kthella, mentre per la San Marco entra Andreotti per Magni. [Massese 0-0 San Marco]



60' Pericoloso Posenato che vince un rimpallo e dentro l'area di rigore non riesce a colpire bene. [Massese 0-0 San Marco]



57' Magni della San Marco impegna Giacobbe, che mette in corner una conclusione forte ma centrale. [Massese 0-0 San Marco]



55' Cambio per la Massese: entra Biserni per Piscopo [Massese 0-0 San Marco]



52' Occasione netta per la San Marco che sfrutta un'indecisione della difesa bianconera su un lancio lungo, raccoglie Gabrielli che a tu per tu con Giacobbe spara alto. [Massese 0-0 San Marco]



48' Occasione per i padroni di casa che vanno al tiro con Conedera, di poco fuori. [Massese 0-0 San Marco]



ORE 15.31 Inizia la ripresa



ORE 15.17 Finito un brutto primo tempo povero di emozioni, ma soprattutto di occasioni. Partita condizionata da molti errori tecnici da entrambe le parti, molto simile allo scontro di campionato dello scorso ottobre.



35' Occasione per la Massese: Kthella si guadagna una punizione da ottima posizione, batte Barbero che pennella una grande traiettoria. Lagomarsini, attento, respinge. [Massese 0-0 San Marco]



31' Ammonito Piscopo per aver allontanato il pallone a gioco fermo. [Massese 0-0 San Marco]



26' Ammonito Forcella per un fallo su Cucurnia. [Massese 0-0 San Marco]



23' Un po' di incertezza per Giacobbe su un tiro dal limite di Brizzi, il giocatore rossoblù aveva raccolto la palla dagli sviluppi del primo corner della partita. [Massese 0-0 San Marco]



20' Partita senza troppe emozioni fino a questo momento. Le due squadre giocano a specchio in un 4-2-3-1. [Massese 0-0 San Marco]



10' Primo tiro della partita: da una punizione, la San Marco prova a sorprendere la difesa della Massese. Magni mette in mezzo e Zuccarelli colpisce di testa, nulla di fatto [Massese 0-0 San Marco]



ORE 14.32 Iniziato il match



Alle 14.30 è previsto il fischio d'inizio degli ottavi di finale di Coppa Toscana. Allo stadio "Degli Oliveti" di Massa, saranno impegnate la Massese e il leone della San Marco Avenza.



Le formazioni ufficiali:



Massese : Giacobbe; Bonni; Forcella; Barbero (Cap.); La Rosa; Mussi; Piscopo; Marcon; Conedera; Posenato; Kthella. A disposizione Fiaschi; Cela; Giomi; Materazzi; Biserni; Galloni; Manfredi; Faye; Fusco. Allenatore sig. Matteo Gassani.



San Marco Avenza : Lagomarsini; Ricci; Batti; Brizzi (Cap.); Zuccarelli; Mosti S.; Cucurnia; Bascherini; Doretti; Magni; Gabrielli. A disposizione Rossi; Manzo; Busnelli; Raffo; Mosti D.; Benedetti; Michelucci; Vatteroni; Andreotti. Allenatore sig. Stefano Turi.



Arbitro sig. Francesco Masi di Pontedera; 1° assistente sig. Alessio Matteucci di Livorno; 2° assistente sig. Leonardo Rossi di Empoli