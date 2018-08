Massese, Renà si dimette: `Sono stato un traghettatore`

"Squadre iscritte e tesseramenti effettuati, ora mi posso fare da parte"

Massa - Nel giorno in cui la cordata toscana dell'avvocato Coscia sembra essere vicinissima al "si" per l'acquisizione della proprietà della Massese, arrivano le dimissioni del neo responsabile del settore giovanile Mirco Dell'Amico, detto Renà.



Dell'Amico ha comunicato la sua decisone con massima lucidità agli organi di stampa, dichiarando che sin dall'inizio aveva accettato l'incarico come traghettatore, in una situazione di emergenza, per permettere al settore giovanile di iscrivere le varie squadre ai relativi campionati ed effettuare i tesEeramenti di tutti i ragazzi. Adesso che ha assolto il proprio compito, lo storico tifoso bianconero ha deciso di mettersi da parte e dedicarsi di nuovo a tempo pieno alla propria famiglia. Dopo i vari ringraziamenti allo staff che ha lavorato con lui in questo complicato periodo estivo, Renà ha tenuto a smentire tutte quelle voci relative al fatto che qualcuno degli ultras volesse utilizzare la Massese per farsi lo stipendio, asserendo con fermezza che sono tutte falsità.