Massese-Pro Livorno, fischierà Kovacevic di Arco Riva

Massa - La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana Girone A.



La partita di Massa tra i padroni di casa della U.S. Massese 1919, dodicesima in classifica con 26 punti e la capolista Pro Livorno Sorgenti, che guida il girone a quota 49, in programma per domenica 16 febbraio alle ore 14.30 presso il comunale "Degli Oliveti", sarà arbitrata da David Kovacevic di Arco Riva, mentre i suoi assistenti saranno Lorenzo Meozzi di Empoli e Roberto Palermo di Pisa.



Foto: AIA Arco-Riva pagina Facebook